Ураган сорвал крышу со здания школы в свердловском поселке Пышма

Мощный штормовой ветер сорвал крышу со здания общеобразовательной школы в поселке городского типа Пышма в Свердловской области. Дети не пострадали, сообщает e1.ru .

Очевидцы сняли последствия разгула стихии на видео из окна верхнего этажа. Сильные порывы ветра сорвали крышу, в результате чего листы профнастила, обломки деревянных стропил и крепежные конструкции рухнули вниз. Объекты завалили пришкольный двор и газон.

Часть искореженной кровли осталась опасно свисать со стены кирпичного здания. При этом сами школьники за кадром отмечают, что во дворе на момент происшествия никого не оказалось.

Никто из учащихся не пострадал, рассказал глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых. В целях безопасности детей временно решили не выпускать наружу, поскольку на крыше еще сохранились аварийные фрагменты, представляющие угрозу при падении. Как только порывы ветра начнут стихать, школьников будут организованно отпускать по классам.

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