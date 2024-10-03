Владислав Бакальчук будет судиться с Татьяной Ким и ООО «РВБ»

Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к супруге и ООО «РВБ». Об этом бизнесмен сообщил в своем Telegram-канале .

В иске Бакальчук требует признать ничтожной сделку о передаче домена Wildberries ООО «РВБ». По его словам, они с Татьяной до сих пор официально женаты. При этом брачный договор друг с другом стороны не подписывали.

Wildberries, по словам Бакальчука, — совместное с Татьяной дело. Домен изначально был оформлен на женщину. Однако потом он перешел к ООО «РВБ».

Бакальчук считает, что передача домена компании ООО «РВБ» — сделка, которая не соответствует принципам закона. Этот актив был совместной собственностью и выбыл из нее без разрешения Владислава. При этом домен, по данным экспертов, стоит от трех млн долларов.

«Подобные манипуляции как правило предпринимаются в преддверии бракоразводного процесса с одной целью — сократить размер совместно нажитого имущества», — написал Бакальчук.

Бакальчук отметил, что постарается вернуть домен в совместную собственность.

Ранее Бакальчук сказал, что руководство Wildberries запугивает сотрудников. По указанию начальства по офисам «ходят люди и буквально требуют подписать обращение на имя главы СК Александра Бастрыкина».