Суд арестовал еще 30 человек по делу Wildberries

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Новых фигурантов по делу Wildberries задержали до 18 ноября

Басманный суд Москвы арестовал еще 30 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Новых фигурантов отправили под стражу до 18 ноября 2024 года, уточняет агентство, ознакомившись с делом одного из арестованных.

Ранее Басманный суд арестовал шесть человек после инцидента в Романовом переулке.

Стрельба у офиса компании произошла 18 сентября при участии обеих сторон конфликта четы Бакальчук, основателей и совладельцев Wildberries. Погибли два человека, семь человек получили ранения.