Суд арестовал еще 30 человек по делу Wildberries
Новых фигурантов по делу Wildberries задержали до 18 ноября
Басманный суд Москвы арестовал еще 30 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.
Новых фигурантов отправили под стражу до 18 ноября 2024 года, уточняет агентство, ознакомившись с делом одного из арестованных.
Ранее Басманный суд арестовал шесть человек после инцидента в Романовом переулке.
Стрельба у офиса компании произошла 18 сентября при участии обеих сторон конфликта четы Бакальчук, основателей и совладельцев Wildberries. Погибли два человека, семь человек получили ранения.