сегодня в 23:10

Суд в Москве отправил под арест шесть человек по делу Wildberries

Басманный районный суд города Москвы отправил под арест шесть человек по делу Wildberries, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сказано в сообщении.

Указаны фамилии Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В., Мажиева М.Х.

Фигурантов отправили под стражу до 18 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет требует заключить под стражу 27 человек, которым предъявлены обвинения. включая сооснователя компании Владислава Бакальчука.

Стрельба у офиса компании произошла 18 сентября. Погибли два человека, семь человек получили ранения.