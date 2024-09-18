Два человека погибли и семь пострадали из-за стрельбы в офисе WB в Москве

В результате стрельбы в столичном офисе Wildberries два человека погибли и семь пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные СК.

Среди раненых есть два сотрудника правоохранительных органов.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей.

Стрельба произошла у столичного офиса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор», в среду. Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав пытался провести рейдерский захват. Предприниматель в свою очередь отметил, что приехал на переговоры, а в офисе на него попытались напасть.

Ранее были названы имена умерших в перестрелке у офиса Wildberries охранников. Это Ислам-Бек Э. и Адам А. Также были названы личности пострадавших.