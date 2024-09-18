Бакальчук: «На меня пытались совершить нападение в столичном офисе Wildberries»

Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале заявил, что на него пытались совершить нападение в офисе Wildberries, расположенном в московском бизнес-центре «Романов двор».

Ранее пресс-служба компании заявила, что в среду Бакальчук с охраной предпринял попытку «незаконно» проникнуть в офис WB в столичном бизнес-центре.

Как написал сам супруг основательницы Wildberries, он приехал, чтобы провести переговоры по остановке строительства складов. Однако, по его словам, в офисе на него и команду пытались совершить нападение.

Бакальчук добавил, что сейчас с ним все хорошо, он уже внутри офиса. Предприниматель пообещал в ближайшее время поделиться подробностями.

Как добавляет РБК, Бакальчук назвал масштабной провокацией возникшую ситуацию у столичного офиса Wildberries.

Владислав Бакальчук после новостей о слиянии Wildberries и Russ попросил помощи у Рамзана Кадырова. Тот отметил, что сделает все для спасения компании и Татьяны Бакальчук от «рейдеров».

После этого основательница Wildberries подала на развод с супругом. Сам Бакальчук разводиться не хочет, а также всячески препятствует слиянию двух компаний. Так, предприниматель заявил, что из-за странных решений нового руководства компания продолжает нести многомиллионные потери.