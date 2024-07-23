Кадыров пообещал сделать все, чтобы спасти Wildberries и Бакальчук от рейдеров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале рассказал, что после общения с другом Владиславом Бакальчуком сделает все, что в его силах, чтобы спасти компанию Wildberries и Татьяну Бакальчук от рейдеров.

По словам Кадырова, рейдеры оградили Татьяну от мужа и семерых детей, в настоящее время супруги не имеют возможности пообщаться, чтобы обсудить проблемы бизнеса и семьи. Супруги Бакальчук в течение 21 года выстраивали бизнес, который в настоящее время утекает в другие руки через компанию Russ Outdoor.

«Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес», — заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что уже поручил заняться вопросом семьи Бакальчук своему советнику, депутату Госдумы Адаму Делимханову. Кадыров пообещал держать ситуацию на контроле и разобраться в ней до конца.

Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило сделку о слиянии маркетплейса Wildberries и крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ. Будущий проект должен стать прямым конкурентом, в том числе Amazon.