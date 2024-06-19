Аналог Amazon в обход SWIFT создадут в рамках объединения Wildberries и Russ

Правительство одобрило сделку маркетплейса Wildberries и крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ по объединению, «куратором» проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин, сообщает РБК .

Будущий проект направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank. Его цель — создать цифровую торговую платформу и продвигать российские бренды и финансовые инструменты.

18 июня Wildberries и Russ объявили о своем объединении. По заявлению компаний, это позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики. Пост гендиректора будущей объединенной организации займет Татьяна Бакальчук, а главным исполнительным директором назначат Роберта Мирзояна.

Сделка получила одобрение российских властей. Она проходит под надзором замглавы администрации президента Максима Орешкина. На данном этапе проекта идет речь о консолидации усилий двух компаний, а не о юридических формальностях.

Одно из главных направлений проекта — создание платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети. Также будет создана глобальная офлайн-сеть из логистических центров и магазинов, которая будет поддерживаться рекламной цифровой платформой.

Благодаря проекту планируется увеличить ВВП России и экспорт.

Эксперты утверждают, что для объединения компаниям придется сначала получить согласие Федеральной антимонопольной службы. Также, по их словам, такой проект никак не нарушит права других участников рынка.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский сообщил, что за ситуацией вокруг объединения Wildberries и Russ будут внимательно следить.