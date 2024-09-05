Бакальчук обвинил новое руководство Wildberries в потере компанией миллионов руб

Бакальчук рассказал, что Роспатент в последний момент отказал в признании бренда Wildberries общеизвестным товарным знаком. По словам предпринимателя, этот вопрос рассматривался полгода. Параллельно с этим тратились десятки миллионов рублей, подготавливались документы, проводились консультации со специалистами, но все оказалось зря.

«Представьте себе: уже было вынесено положительное решение, но на последнем этапе представитель компании вдруг решил отозвать заявление! Почему? Как такое вообще возможно? В итоге мы потеряли миллионы, а наш бренд так и остался без должной защиты. Это решение — настоящий удар по компании и всем, кто каждый день трудится на ее благо», — заявил Бакальчук.

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук считает, что новое руководство компании намеренно допустило эту ошибку, чтобы в конечном итоге уничтожить маркетплейс.

Ранее сообщалось, что Владислав Бакальчук подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «ВБ» с целью защитить домен. Он считает, что его жена — Татьяна Бакальчук — находится под влиянием рейдеров и пытается спасти семейный бизнес. По словам самой Татьяны, никакого рейдерского захвата нет, а супруг делает громкие и ложные заявления на фоне развода.