Суд проведет подготовку к судебному разбирательству по иску Татьяны Бакальчук

Столичный суд проведет подготовку к судебному разбирательству по иску основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук к ее супругу Владиславу, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Подготовка дела назначена на 12 сентября 2024 года. Ее будет проводить Савеловский районный суд столицы.

Ранее супруг основательницы Wildberries Владислав Бакальчук встретился с Рамзаном Кадыровым и рассказал, что его жена связалась с непонятной компанией и постепенно начала терять бизнес. Глава Чеченской Республики пообещал остановить «рейдерский захват» и вернуть Татьяну в семью.

Сама основательница Wildberries отметила, что супруг знал о сделке с Russ. Кроме того, она заявила о разводе с Владиславом, который, по ее словам, владеет лишь 1% компании. Татьяна подала в суд на мужа.

Владислав же заявил о намерениях сохранить семью. Кроме того, он попытался расстроить планы супруги по объединению маркетплейса с Russ. Мужчина направил в Роспатент документы на регистрацию товарного знака «ВБ».