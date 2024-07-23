«Спасать меня не нужно»: Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в личном Telegram-канале заявила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом, который не имеет отношения к управлению ее компанией, но действительно обладает 1% акций — это подтверждено документально.

Бакальчук отреагировала на слова мужа Владислава о якобы рейдерском захвате Wildberries и сообщила, что это неправда. Она подтвердила, что ушла из семьи и начала бракоразводный процесс. При этом Татьяна подчеркнула, что Владислав Бакальчук не имеет никакого отношения к управлению делами в компании.

«Сделка (с компанией Russ — ред.) полностью одобрена и поддержана, и спасать меня ни от кого не нужно. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка», — сказала основательница Wildberries.

В свою очередь Владислав Бакальчук заявляет, что не намерен сдаваться. Он хочет сохранить семью.

«Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие, гармоничные семейные отношения», — заявил он в разговоре с РИА Новости.

По словам супруга Татьяны, он плохо помнит период, когда в их жизни появился гендиректор ООО «РВБ» Роберт Мирзоян, который позднее стал исполнительным директором в Wildberries. Бакальчук не сразу сообразил, к чему ведут действия компании Russ.

Владислав также отметил, что намерен не только сохранить семью, но и бизнес. Ранее в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым он заявил, что вместе с женой Татьяной строил бизнес в течение 21 года, а теперь его пытаются захватить рейдеры.

Кадыров пообещал, что поможет Бакальчуку остановить «рейдерский захват» компании и уже дал соответствующее поручение депутату Госдумы Адаму Делимханову. Кремль отреагировал на слухи о захвате Wildberries, заявив, что там пока не видели никакого заявления от Кадырова.