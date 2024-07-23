Песков: в Кремле не видели заявления Кадырова о «рейдерском захвате» Wildberries

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» Wildberries, сообщает РБК .

Песков ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле со словами Кадырова, словами: «Нет, не видели».

Ранее Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он рассказал, что компанию его супруги, основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, захватывают.

По словам мужчины, семья постепенно теряет бизнес. Бакальчук попросил Кадырова помочь с этим, на что глава Чечни согласился. Кадыров пообещал Владиславу остановить «рейдерский захват», а также вернуть в семью его супругу, которая ушла из дома.

А вот Татьяна уверяет, что ее муж знал о ситуации с бизнесом, а теперь просто «разводит» всех.