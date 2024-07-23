«Это развод»: Татьяна Бокальчук о рейдерском захвате Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бокальчук высказалась о якобы рейдерском захвате компании. Она заявила, что ситуация была согласована с ее супругом Владиславом Бокальчуком.

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. Вот и пруф», — написала Бокальчук в Telegram-канале.

Ее супруг Владислав обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову и рассказал о рейдерском захвате компании. По его словам, семья теряет бизнес, который строила 21 год. Кадыров пообещал сделать все, чтобы спасти семейное дело.

Владислав также отметил, что его жена ушла из дома, связалась с «непонятной компанией» и разрушает бизнес. Он подчеркнул, что эта ситуация приводит к выводу активов. Глава Чечни также пообещал, что вернет женщину в семью.