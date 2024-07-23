Муж создательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заявил об уходе жены из дома

«Ушла из дома»: муж Татьяны Бакальчук пожаловался Кадырову на ее уход из семьи

Бизнесмен Владислав Бакальчук встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и рассказал, что его жена, основательница маркетплейса Wildberries Татьяна ушла из дома, начала работать с непонятной компанией и теперь теряет семейный бизнес. Запись соответствующего разговора в Telegram-канале опубликовал Кадыров.

«Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая подвергла объединению (Wildberries и Russ Outdoor — ред.), отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в 100 раз меньше (Wildberries — ред)» — рассказал Бакальчук Кадырову.

Глава Чечни внимательно выслушал друга и заявил, что не позволит рейдерам развалить семейный бизнес и сделает все, чтобы Татьяна вернулась в семью. По мнению Кадырова, владелец Russ Outdoor ведет себя совсем не по-мужски, разваливая компанию Wildberries и препятствуя общению женщины с семьей.

Ранее Кадыров рассказал, что супруги Бакальчук строили семейный бизнес в течение 21-го года, а теперь у них нет возможности даже просто обсудить проблемы. Глава Чечни пообещал воссоединить семью и сохранить компанию Wildberries.