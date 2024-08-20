Владислав Бакальчук подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «ВБ»

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что направил в Роспатент документы на регистрацию товарного знака «ВБ» по личным причинам и для защиты доменного имени wb.ru, пишет РИА Новости .

Предприниматель заявил, что «ВБ» для него не просто бренд. Этот знак символизирует для него «личное участие в развитии компании, ставшей лидером на рынке».

Бакальчук подчеркнул, что своими действиями старается защитить не только доменное имя wb.ru, но и компанию, которая строит складские помещения для Wildberries. Жена предпринимателя Татьяна Бакальчук пока никак не отреагировала на своих страницах в соцсетях на новость об обращении супруга в Роспатент.

Татьяна и Владислав Бакальчук оказались в центре всероссийского скандала после того, как глава семейства заявил, что рейдеры захватывают Wildberries и попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Татьяна отреагировала на заявление мужа опровержением, сообщив, что с бизнесом все в порядке, а ее брак дал трещину и она намерена развестись с Владиславом.