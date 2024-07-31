Основательница Wildberries Бакальчук ответила, почему ее брак дал трещину

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о причинах развода с супругом Владиславом и опровергла его обвинения в изоляции детей, сообщает kp.ru .

По словам предпринимательницы, решение о разводе не было спонтанным — разлад в их браке появился задолго до идеи объединения Wildberries с компанией Russ. Эти события стали последней каплей, призналась Бакальчук.

«Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года», — пояснила бизнесвумен.

Она отметила, что считает объединение маркетплейса с Russ позитивным шагом, который пойдет на пользу партнерам, продавцам и покупателям, создавая новую мировую компанию. Однако у ее мужа Владислава, по ее словам, другая точка зрения на эту ситуацию.

Бакальчук также опровергла обвинения супруга в том, что она изолирует детей от него. Основательница Wildberries заявила, что общается с ними ежедневно и никогда не ограничивала доступ Владислава к встречам с детьми. По ее словам, он спокойно приезжал к ним на отдых, хотя выставлял всю ситуацию на публику.