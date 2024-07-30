Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на своего мужа

В Савеловский районный суд Москвы поступил иск от гендиректора отечественного маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук в отношении ее мужа Владислава, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — говорится в сообщении.

В настоящее время решение о принятии искового заявления к производству не принято.

23 июля Бизнесмен Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и рассказал, что его жена Татьяна ушла из дома, начала работать с непонятной компанией и теперь теряет семейный бизнес. В свою очередь основательница Wildberries опровергла слухи о рейдерском захвате компании и объявила о разводе с мужем.