WB сообщила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука в офис

Wildberries заявила о попытке Владислава Бакальчука незаконно зайти в офис компании в столичном бизнес-центре «Романов двор», сообщает РБК .

Супруг основательницы Wildberries попытался проникнуть в офис вместе с охраной. При этом его попытка была «незаконной».

В пресс-службе Wildberries сообщили, что правоохранители предприняли все необходимые меры. Ситуация стабильная, она находится под контролем.

Ранее стало известно, что неизвестные открыли огонь у столичного офиса Wildberries, пытаясь проникнуть туда. Сотрудников офиса эвакуировали. На месте работает полиция.

В июле Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и рассказал, что его жена Татьяна начала работать «с непонятной компанией», которая разваливает их бизнес и семью. Глава Чеченской Республики пообещал помочь в этом вопросе, не дать «рейдерам» захватить Wildberries.

Татьяна Бакальчук же отметила, что спасать ее не нужно. По словам женщины, Владислав знал о слиянии с Russ. Позднее основательница Wildberries подала на развод, а вот ее супруг разводиться не хочет.