Mash: стрельбу открыли у офиса Wildberries в Москве

На месте происшествия работает полиция. Сотрудники офиса были эвакуированы.

По предварительным сведениям, неизвестные мужчины попытались зайти в офис, но их не пустили. Из-за этого началась потасовка, которая привела к стрельбе.

Опубликовано также видео потасовки у входа в офис. В ролике показано, как группа мужчин пытается выломать двери. Раздаются звуки выстрелов. Внутри за происходящим наблюдают столпившиеся люди.