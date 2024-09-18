Mash: стрельбу открыли у офиса Wildberries в Москве
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Неизвестные открыли огонь у столичного офиса Wildberries. В результате стрельбы пострадали 3 человека, сообщает Mash.
На месте происшествия работает полиция. Сотрудники офиса были эвакуированы.
По предварительным сведениям, неизвестные мужчины попытались зайти в офис, но их не пустили. Из-за этого началась потасовка, которая привела к стрельбе.
Опубликовано также видео потасовки у входа в офис. В ролике показано, как группа мужчин пытается выломать двери. Раздаются звуки выстрелов. Внутри за происходящим наблюдают столпившиеся люди.