«Татьяне нужна помощь»: Бакальчук не хочет разводиться с основательницей WB

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук 30 июля сообщила, что официально подала заявление на развод с мужем Владиславом, который тут же отреагировал на пост жены жалобным сообщением в своем Telegram-канале и заявил, что женщине «нужна помощь».

«Развод — серьезный шаг, и для меня странно узнавать о нем из новостей. Татьяна, которую я знал и с которой создал замечательную семью, смогла бы сказать об этом лично или хотя бы сообщением в мессенджере. Мы все еще — одна семья, какие бы разногласия между нами ни вставали. Все это еще сильнее убеждает меня, что происходит что-то непонятное. Очевидно, что Татьяне нужна помощь», — написал Владислав Бакальчук.

Супруг основательницы Wildberries уверен, что без постороннего влияния Татьяна никогда бы так не поступила ни с ним, ни с их детьми, ни с бизнесом. Бакальчук заявляет, что в настоящее время старается спасти семью и бизнес всеми доступными ему способами.

Владислав Бакальчук призвал Татьяну выйти с ним на связь и поговорить лично, честно, без посредников, как якобы всегда между супругами и было.

«Я все еще надеюсь, что Татьяна способна услышать меня и наших детей. Мы не дадим ее в обиду и встанем за нее горой — так всегда было и всегда будет!» — подчеркнул Бакальчук.

Ранее стало известно, что Татьяна Бакальчук подала в суд против своего мужа Владислава. Позднее она рассказала, что ее брак давно дал трещину и спасти его уже не получится.