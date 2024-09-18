Бакальчук заявила о неудачной попытке рейдерского захвата офиса WB в Москве

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале заявила о неудачной попытке рейдерского захвата офиса WB со стороны ее супруга Владислава.

По ее словам, в среду группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве.

«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — отметила Бакальчук.

По данным предпринимательницы, в результате стрельбы у офиса ранены трое человек.

Она также назвала заявление Владислава о якобы переговорах, на которые, по словам Татьяны, тот приехал с вооруженной группой, абсурдом. О них заранее никто не договаривался.

Бакальчук обратилась к правоохранительным органам и попросила взять на контроль эту ситуацию. Она также рекомендовала предоставить публичный доступ к расследованию дела, в котором будут представлены мотивы захватчиков.

В среду неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса Wildberries. Восемь человек задержали во время попытки прорваться в столичный офис компании в бизнес-центре «Романов двор».

Ранее Владислав Бакальчук рассказал, что приехал в офис на переговоры, но там на него пытались совершить нападение.