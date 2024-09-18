8 мужчин задержали при попытке ворваться в московский офис Wildberries

Неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса Wildberries. Восемь человек задержали во время попытки прорваться в московский офис компании, сообщает SHOT .

Накануне в полдень мужчины приехали к офису на Романовской улице и устроили дебош. 18 сентября разборки продолжились в бизнес-центре «Романов двор».

Очевидцы слышали стрельбу, есть раненые. Из факультета журналистики МГУ на Моховой улице эвакуировали студентов, но потом попросили всех вернуться в здание. Вокруг работает полиция и ОМОН.

Опубликовано также видео потасовки у входа в офис. В ролике показано, как группа мужчин пытается выломать двери. Раздаются звуки выстрелов. Внутри за происходящим наблюдают столпившиеся люди.

В компании Wildberries сообщили, что в офис компании пытался прорваться муж основательницы WB Татьяны Бакальчук Владислав с охраной. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что правоохранители предприняли все необходимые меры. Ситуация стабильная, она находится под контролем.