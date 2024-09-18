Названы имена умерших в перестрелке у офиса Wildberries охранников

сегодня в 16:30

SHOT опубликовал имена погибших во время перестрелки у офиса Wildberries

Стали известны имена двоих мужчин, которые умерли в результате стрельбы рядом с офисом компании Wildberries. Одному было 28 лет, а второму — 41 год, сообщает SHOT .

Первый умерший — Ислам-Бек Э. 28-летний мужчина был мастером спорта по вольной борьбе.

Второй умерший — Адам А. Мужчине был 41 год.

Стрельба рядом с офисом Wildberries произошла днем 18 сентября. Огонь открыли рядом с бизнес-центром «Романов двор».

О первом погибшем охраннике рассказала основательница WB Татьяна Бакальчук. Она пообещала помочь семье мужчины.