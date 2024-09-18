Бакальчук: в результате вооруженной атаки на офис WB погиб охранник
Охранник, дежуривший в офисе Wildberries, умер по итогам вооруженной атаки. Об этом в своем Telegram-канале рассказала основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
Она выразила соболезнования близким умершего. Бакальчук пообещала помочь семье мужчины.
Ранее пресс-служба Wildberries и Russ заявила, что люди, сопровождавшие мужа Татьяны Владислава Бакальчука, первыми открыли стрельбу. Попытку проникнуть в офисы компании предприняли по двум адресам.
В полиции оказались почти 30 человек после стрельбы в компании Wildberries. Инцидент произошел днем 18 сентября.