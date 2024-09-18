Около 30 человек оказались в полиции после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Около 30 человек доставили в полицию после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В среду в столичном бизнес-центре «Романов двор» раздались выстрелы. Неизвестные открыли огонь возле офиса Wildberries, пытаясь проникнуть в него.

Основательница WB Татьяна Бакальчук заявила, что произошла неудачная попытка рейдерского захвата со стороны ее супруга Владислава и его команды. Сам предприниматель отметил, что приехал в столичный офис Wildberries на переговоры, но там на него совершили попытку нападения.

В Сети появилось видео момента стрельбы в Романовом переулке. На кадрах видно, как люди толпятся у входа в бизнес-центр, а затем раздаются выстрелы.

Позднее стало известно, что в ходе стрельбы у офиса Wildberries пострадали трое сотрудников полиции. Кроме того, появилось видео штурма помещения.