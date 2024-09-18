Трое полицейских получили ранения во время стрельбы у офиса Wildberries

Одного из полицейских погрузили в карету скорой помощи на каталке. Ему потребуется госпитализация. По информации РИА Новости, на данный момент задержаны около 10 человек.

О стрельбе у офиса Wildberries стало известно 18 сентября. Видео потасовки у входа в офис опубликовали в Сети. В ролике показано, как группа мужчин пытается выломать двери. Раздаются звуки выстрелов. Внутри за происходящим наблюдают столпившиеся люди.

Муж соосновательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что он приехал в офис на переговоры, но на него совершили нападение. При этом в Wildberries ответили, что никаких переговоров не было запланировано, а Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис с вооруженными людьми.

Также в Сети появилось видео момента стрельбы в офисе Wildberries. На кадрах видно, как люди толпятся у входа в здание. В какой-то момент раздаются около 10 выстрелов. Сотрудников остальных офисов компании экстренно перевели на удаленку.