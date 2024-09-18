Опубликовано видео момента стрельбы в московском офисе Wildberries

В Сети появилось видео момента стрельбы в московском офисе Wildberries в Романовом переулке. Предварительно, задержали уже десять человек, сообщает SHOT .

На кадрах видно, как люди толпятся у входа в здание. В какой-то момент раздаются около 10 выстрелов. Сотрудников остальных офисов Wildberries экстренно перевели на удаленку.

У девятерых задержанных изъяли оружие. В ближайшее время они будут доставлены в отделение полиции. В пресс-службе Wildberries сообщили, что на данный момент ситуация стабильная.

Муж соосновательницы компании Татьяны Бакальчук заявил, что прибыл в офис на переговоры, а там на него совершили нападение. При этом в пресс-службе Wildberries сообщили, что никаких переговоров назначено не было, а Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис.