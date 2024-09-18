SHOT: появилось еще одно видео штурма офиса Wildberries
Фото - © Telegram-канал SHOT
Telegram-канал SHOT опубликовал видео первых секунд штурма офиса компании Wildberries.
На записи, снятой с другого ракурса, видно, как случилось столкновение рядом со стеклянными дверьми строения, где располагается маркетплейс. Слышна стрельба, открытая с обеих сторон.
Люди перебегают из стороны в сторону. Слышны крики мужчин.
Стрельбу у офиса Wildberries в Москве открыли около 12:30 18 сентября. Компания сообщила о попытке мужа основательницы маркетплейса Владислава Бокальчука незаконно зайти в здание.
Около десяти человек задержали. Неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений компании.