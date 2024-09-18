SHOT: появилось еще одно видео штурма офиса Wildberries

сегодня в 14:19

На записи, снятой с другого ракурса, видно, как случилось столкновение рядом со стеклянными дверьми строения, где располагается маркетплейс. Слышна стрельба, открытая с обеих сторон.

Люди перебегают из стороны в сторону. Слышны крики мужчин.

Стрельбу у офиса Wildberries в Москве открыли около 12:30 18 сентября. Компания сообщила о попытке мужа основательницы маркетплейса Владислава Бокальчука незаконно зайти в здание.

Около десяти человек задержали. Неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений компании.