В пресс-службе WB раскрыли, кто первым начал стрелять в офисе компании

Несколько человек, которыми руководили Владислав Бакальчук, Владимир Бакин и Сергей Ануфриев, предприняли попытку захватить офисы компании WB, базирующиеся в Москве. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук, сообщает ТАСС .

Предпринимательница назвала абсурдными слова о том, что люди с оружием приехали вести переговоры. Договоренностей о встрече не было.

Также в пресс-службе Wildberries и Russ отметили, что люди, пришедшие с Владиславом Бакальчуком, первыми начали стрелять, сообщает РИА Новости. Они пытались незаконно проникнуть в офисы, которые размещены по двум адресам. Маркетплейс после инцидента работает исправно.

Ранее сообщалось, что около 30 человек оказались в полиции после стрельбы у офиса Wildberries. Инцидент произошел днем в среду в бизнес-центре «Романов двор».