Названы личности пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries в Москве

360.ru: среди раненых при стрельбе у офиса Wildberries в Москве есть профбойцы

В ходе стрельбы у головного офиса маркетплейса Wildberries в Москве есть пострадавшие, в том числе бойцы смешанных единоборств, сообщает 360.ru со ссылкой на источник. Издание также называет имена троих раненых мужчин — ими оказались Адам С., Рашид К. и Алексей Н.

По данным издания, двое пострадавших при стрельбе у московского офиса компании госпитализированы в Боткинскую больницу, еще двое – в клинику Пирогова, один – в НИИ им. Склифосовского.

Собеседник журналистов также добавил, что в потасовке у офиса WB участвовали двое профессиональных спортсменов — Умар Чичаев и Абубакар Местоев. В открытых источниках Чичаева называют чемпионом мира по тхэквондо, а Местоева — чемпионом России по всестилевому каратэ.

Днем 18 сентября по Сети разлетелись видео из офиса компании Wildberries, где группа людей вступает в потасовку, после чего гремит стрельба.

Позже пресс-служба WB заявила, что бизнесмен Владислав Бакальчук, с которым разводится основательница компании Татьяна Бакальчук, пытался незаконно попасть в помещение с вооруженной охраной. Сам же Бакальчук утверждал, что он приехал в офис на переговоры о строительстве складов, однако на него попытались напасть.