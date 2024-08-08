Новая компания Бакальчук и Мирзояна зарегистрировала 87 созвучных с WB доменов

ООО «РВБ», недавно открытая создательницей Wildberries Татьяной Бакальчук и Робертом Мирзояном, зарегистрировала 87 созвучных с названием маркетплейса доменов, сообщает SHOT .

Это произошло после того, как супруг бизнесвумен, Владислав Бакальчук, хотел оспорить передачу компании домена Wildberries. Новые адреса ссылок созвучны с оригинальным наименованием.

Например, были зарегистрированы такие названия, как wildeberies ru, wildbress.ru, вайлдберис РФ и другие. При переходе на любой из 87 доменов, пользователя перенаправляет на оригинальный сайт маркетплейса.

Ранее Владислав Бакальчук заявлял, что перспективы у их семейного бизнеса не радужные. В фирме продолжают увольнять людей, что окажет влияние на ее работу.