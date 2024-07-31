Владислав Бакальчук о Wildberries: перспективы у бизнеса не радужные

Супруг основательницы Wildberries Владислав отметил, что перспективы у их семейного бизнеса не радужные, пишет SHOT .

«Увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе. Боюсь, перспективы у нашего семейного бизнеса не радужные», — добавил он.

По словам Владислава, он не жалеет, что все эти годы работал в тени Татьяны. Для мужчины всегда была главной семья, а не громкие заголовки про компанию, которую якобы основала в одиночку женщина.

По словам мужчины, «основательница Wildberries» был элементом маркетинга и пиара, а образ self-made woman помогал фирме в развитии и продвижении.

Ранее Татьяна Бакальчук подала на развод с супругом. Дело рассмотрит Савеловский районный суд Москвы, но дата заседания еще не назначена.