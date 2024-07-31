Дело о разводе Бакальчук рассмотрит Савеловский районный суд Москвы

Савеловский районный суд Москвы будет рассматривать дело о разводе Татьяны и Владислава Бакальчук, но дата первого заседания пока не назначена, сообщают «Ведомости» .

Татьяна Бакальчук 30 июля официально подала на развод с супругом после более 20 лет брака. По словам основательницы Wildberries, в семье появились разногласия задолго до сделки о слиянии маркетплейса с компанией Russ. Шумиха вокруг бизнеса для Татьяны стала последней каплей для принятия решения о расставании с мужем.

Дело о разводе самой богатой женщины России будет рассматривать судья Анастасия Миронова. Другие детали пока не сообщаются.

Ранее Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, который пообещал предпринимателю разобраться в ситуации, помочь сохранить семью и бизнес. Позднее Кремль отреагировал на слова Кадырова и отметил, что никаких заявлений от него по поводу сложившейся ситуации не получал. Более того, власти не имеют права вмешиваться в такого рода вопросы, а также в семейные дела Бакальчук.

Известно, что до того, как Владислав Бакальчук обратился за помощью к Кадырову, ему предлагали большую долю в новой компании после слияния WB и Russ, но он отказался. Муж основательницы WB заявлял, что если развод все-таки состоится, он хочет получить 50% компании.