Бакальчуку до разговора с Кадыровым предлагали большую долю в компании «РВБ»

Бакальчуку перестали предлагать долю в «РВБ» после разговора с Кадыровым

Предпринимателю Владиславу Бакальчуку могли дать долю 30% в новой компании «РВБ», которая появилась бы при объединении Wildberries и «Русс Аутдор», сообщает Baza .

О том, что Татьяна Бакальчук, владеющая 99% акций маркетплейса, ведет переговоры о слиянии, Владислав узнал всего три месяца назад. Сначала глава Wildberries получила разрешение на объединение «у президента», и только потом рассказала супругу о грядущей сделке.

Владислав Бакальчук вел переговоры с владельцами «Русс Аутдор» Робертом и Ливаном Мирзоянами. Сначала мужчине предложили 10% в новой компании (его супруге — еще 10%). Чуть позже условия улучшились, и мужчине предложили уже 30%.

Однако предложение Владиславу не понравилось. Он поговорил о ситуации с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, и Мирзояны перестали вести с ним диалог. Бакальчук считает, что супруга принимает решения не самостоятельно, а подвергается манипуляциям со стороны владельцев «Русс Аутдор».

Создательница Wildberries ранее прокомментировала новости о перестановках в компании. Костяк команды, с которой Бакальчук начинала дело, останется прежним.