Глава Wildberries Бакальчук рассказала о кадровых перестановках в компании

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала в личном Telegram-канале кадровые перестановки в компании и заявила, что костяк ее команды, с которой она начинала бизнес, останется с ней с тем же или с расширенным функционалом.

Татьяна заявила, что решила рассказать о кадровых перестановках в своей компании после того, как ее супруг Владислав на всю страну заявил о проблемах в их семье. По словам главы маркетплейса, основной костяк ее команды, с которой она начинала строить бизнес, никуда не денется, а продолжит работать. Кто-то из них останется с прежним функционалом, а чьи-то обязанности расширятся.

«У нас появляется много задач, связанных с улучшением процессов развития продуктов для наших партнеров, и я рада, что этот процесс возглавит мой заместитель в Wildberries Дмитрий Глазихин, который в нашей команде с 2013 года. Катя Сотник, которая в компании уже 13 лет, и Женя Бусарев, который в команде 9 лет, будут заниматься развитием систем взаимодействия предпринимателей с площадкой Wildberries», — сказала Бакальчук.

По словам основательницы Wildberries, исполнительный директор компании Кристина Спирева расширит свой функционал, но подробнее об этом она расскажет позднее.

Ранее Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову, что якобы их семейную компанию Wildberries пытаются захватить рейдеры. Татьяна Бакальчук отреагировала на слова мужа и опровергла их, отметив, что это не захват, а просто развод, с которым, вероятно, мужчина не может смириться.

Позднее Владислав заявил, что если его семья все-таки официально распадется, он планирует получить 50% компании, так как брачный договор при регистрации отношений супруги не подписывали.