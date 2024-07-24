Владислав Бакальчук хочет забрать у жены 50% Wildberries при разводе

Предприниматель Владислав Бакальчук, который обладает лишь 1% Wildberries, уверен, что при разводе с женой Татьяной Бакальчук получит 50% компании, которая на 99% принадлежит именно супруге, сообщает РБК .

Данные ЕГРЮЛ подтверждают, что Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», а Татьяне — 99%. Однако если их семейные проблемы действительно закончатся разводом, то, опираясь на статус супругов, предприниматель может потребовать 50% компании, так как брак фактически приравнивает их доли друг к другу.

«В данной ситуации, независимо от сведений из ЕГРЮЛ, ключевое значение имеет то, существует ли между супругами брачный контракт или соглашение о разделе имущества», — объяснила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

Ранее Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чеченской Республике Рамзану Кадырову и заявил, что рейдеры захватывают семейный бизнес и препятствуют его общению с супругой Татьяной, которая ранее ушла из дома.

После этого заявления Татьяна Бакальчук вышла на связь с объяснением, что никакого захвата бизнеса нет, все дело в начавшемся бракоразводном процессе между супругами.

В Кремле также отреагировали на новости о сообщении Кадырова о якобы рейдерском захвате Wildberries, заявив, что еще не видели подобных документов от главы Чечни.