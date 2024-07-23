Forbes: основательница Wildberries действительно ушла от мужа

Российская предпринимательница Татьяна Бакальчук, основавшая Wildberries, и ее супруг Владислав разошлись некоторое время назад, сообщает Forbes .

Также, по словам источника Forbes, сооснователь Wildberries Сергей Ануфриев покинул компанию весной, а муж Татьяны — Владислав Бакальчук — ушел из организации в начале июля.

На данный момент в маркетплейсе Wildberries и принадлежащем его банке происходит замена штата — на места прежних сотрудников назначают представителей Russ.

По данным источника, главным исполнительным директором стал Роберт Мирзоян, который также является гендиректором ООО «РВБ» — совместного предприятия Wildberries и ГК Russ, созданного 4 июля.

Ранее Бакальчук сообщал, что его жена ушла из дома и заключила сделку с компанией, которая отнимает у них бизнес. Он обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Татьяна высказалась о якобы рейдерском захвате компании. Она отметила, что ее супруг был в курсе всего, так как ситуация была с ним согласована.