Forbes: основательница Wildberries действительно ушла от мужа
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Российская предпринимательница Татьяна Бакальчук, основавшая Wildberries, и ее супруг Владислав разошлись некоторое время назад, сообщает Forbes.
Также, по словам источника Forbes, сооснователь Wildberries Сергей Ануфриев покинул компанию весной, а муж Татьяны — Владислав Бакальчук — ушел из организации в начале июля.
На данный момент в маркетплейсе Wildberries и принадлежащем его банке происходит замена штата — на места прежних сотрудников назначают представителей Russ.
По данным источника, главным исполнительным директором стал Роберт Мирзоян, который также является гендиректором ООО «РВБ» — совместного предприятия Wildberries и ГК Russ, созданного 4 июля.
Ранее Бакальчук сообщал, что его жена ушла из дома и заключила сделку с компанией, которая отнимает у них бизнес. Он обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.
Татьяна высказалась о якобы рейдерском захвате компании. Она отметила, что ее супруг был в курсе всего, так как ситуация была с ним согласована.