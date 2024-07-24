Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию вокруг семьи Бакальчук и Wildberries

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации вокруг семьи Бакальчук и компании Wildberries, заявил, что все это не входит в компетенцию Кремля, пишет РБК .

«В корпоративные отношения, как и в семейные, Кремль вмешиваться не может», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.

Официальный представитель Кремля отметил, что власти могли только поддержать план слияния маркетплейса с компанией Russ по поручению президента Владимира Путина, но не более того. Не российские власти являются исполнителями сделки.

Ранее Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, заявив, что его семья и бизнес страдают от рейдеров. Кадыров пообещал давнему другу разобраться в вопросе и помочь сохранить отношения с Татьяной Бакальчук и компанию Wildberries.

Позднее основательница и владелица 99% компании Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слова супруга о рейдерском захвате, заявив, что на самом деле речь идет о бракоразводном процессе, который уже начался.