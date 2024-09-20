сегодня в 17:23

Wildberries и Russ получили одобрение ФАС на сделку по слиянию

ФАС РФ не выявила возможного ограничения конкуренции на рынке из-за передачи компаний группы Russ в ООО «РВБ» в рамках сделки по слиянию Wildberries и Russ, сообщает РИА Новости .

Ведомство согласовало ходатайство о покупке у ООО «Стинн» нескольких компаний, которые работают на отечественном рынке рекламы. По процедуре был проведен анализ.

Об объединении Wildberries и Russ заявили летом. Они планируют создать новейшую цифровую торговую платформу. Таким образом, появится новый игрок в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, в сферах интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы.

Компания после слияния сможет использовать уникальный и доступный инструмент, чтобы продвигать товары.

В начале июля Wildberries и Russ создали новую совместную ООО «РВБ». По данным в выписке из ЕГРЮЛ, уставный капитал фирмы — 20 млн рублей. Из них 65% принадлежит Wildberries, а 35% — компании «Стинн».