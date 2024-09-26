Владислав Бакальчук: руководство запугивает сотрудников Wildberries

Предприниматель, владеющий 1% акций компании Wildberries, Владислав Бакальчук заявил, что руководство маркетплейса запугивает сотрудников. Он назвал «ужасом» происходящее в компании его жены Татьяны Ким (в прошлом Бакальчук).

«По указанию руководства по офисам ходят люди и буквально требуют подписать обращение на имя главы СК Александра Бастрыкина. Якобы им угрожает опасность и нужна защита. В ответ на вопросы о том, какая опасность и не стоит ли тогда перевести сотрудников на удаленку, угрожают увольнением», — написал Владислав Бакальчук в Telegram-канале.

По его словам, сотрудники признаются, что работать в компании стало невыносимо, якобы руководство создает паническое настроение и запугивает работников, угрожает, что в скором времени на офис снова нападут. При этом охрану сняли с постов, но личные телохранители появились у топ-менеджеров.

«Не удивлен, что по-настоящему ценные сотрудники и профи покидают компанию. Работать в таких условиях невозможно. На прошлой неделе почти в полном составе покинули ребята из рекламной платформы. Серьезная нехватка специалистов в финансах, IT-департаменте и других отделах», — добавил бизнесмен.

Он пожаловался — его супруга уничтожает все, что он создавал на протяжении 20 лет. Предприниматель уверен, что вернется к управлению компанией, но на ее восстановление уйдет много сил и времени. Бакальчук заявил, что правда и закон на его стороне.

Ранее сумма претензий маркетплейса Wildberries к компании «ВБ девелопмент», которой владеет Владислав Бакальчук, увеличилась на 10 млрд рублей. Сейчас она составляет 37 млрд рублей. Юристы объединенной компании Russ и Wildberries заявили представителям «ВБ девелопмент», что компания откажется от нынешних контрактов.

17 сентября у офиса Wildberries в Москве произошла перестрелка. С одной стороны были люди основательницы компании Татьяны Ким, а с другой — ее супруга. Погибли два сотрудника охраны, несколько человек были ранены. Ким заявила, что Бакальчук пытался захватить компанию, а тот отметил, что приехал в офис на переговоры.