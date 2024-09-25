Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» Бакальчука выросла на 10 млрд

Сумма претензий маркетплейса Wildberries к компании «ВБ девелопмент», которой владеет Владислав Бакальчук, увеличилась на 10 млрд рублей. Сейчас она составляет 37 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Юристы объединенной компании Russ и Wildberries заявили представителям «ВБ девелопмент», что компания откажется от нынешних контрактов. ООО «РВБ» уже подписывает договоры технического заказа с новой «дочкой» компании. Она будет техзаказчиком при строительстве логистических центров.

17 сентября у офиса Wildberries произошла перестрелка. С одной стороны были люди основательницы компании Татьяны Ким (Бакальчук), а с другой — ее супруга. Погибли два сотрудника охраны, несколько человек были ранены.

Ким заявила, что Бакальчук пытался провести рейдерский захват. Владислав при этом говорил, что прибыл в здание просто для разговора.

Ранее фигуранты дела, возбужденного по итогам нападения на офисы Wildberries, стали подавать заявления о заключении контрактов с Минобороны РФ. Они хотят отправиться в зону спецоперации.