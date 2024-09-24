«Ъ»: участники нападения на офис Wildberries в Москве попросились на СВО

Фигуранты дела, возбужденного по итогам нападения на офисы Wildberries в столице, стали подавать заявления о заключении контрактов с Минобороны России, чтобы отправиться на спецоперацию. При этом следователи отмечают, что обвиняемые склонны к противоправным действиям и не контролируют свои действия, сообщает «Коммерсант» .

Всем задержанным рассказывают о праве на освобождение от уголовной ответственности, если они заключат контракт на участие в СВО. Об этом рассказали и почти 30 фигурантам дела по итогам нападения на штаб-квартиру Wildberries в Романовом переулке. Меру пресечения им выбирал Басманный суд.

В Тверском суде меру пресечения выбирали мужчинам, которые пытались попасть в офис WB в бизнес-центре «Искра-парк». Мещанский суд рассматривал дела группы, которая пыталась попасть в институт Склифосовского к пострадавшим товарищам. Все были арестованы на 15 суток.

При рассмотрении дела в Басманном суде следователи отмечали, что каждый из фигурантов обвиняется в совершении 5 преступлений, 4 из которых — особо тяжкие, а за 3 — грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, следователи подчеркивали, что нападение произошло в составе организованной группы, все участники которой пока не установлены. Так как фигуранты совершали преступления в присутствии сотрудников полиции, то это говорит о склонности к нарушениям правопорядка и о том, что у обвиняемых нет контроля за своим поведением.

Следователи также обращали внимание, что некоторые обвиняемые — приезжие из других стран, поэтому могут скрыться от следствия. В то же время фигуранты заявляли о своей невиновности.

Если арестованные заключат контракт с Минобороны России, уголовное дело будет приостановлено. При добросовестном исполнении контракта фигуранты будут реабилитированы. Освобождение из-за заключения контракта не касается тех, кто обвиняется в половых преступлениях против детей, в госизмене, терроризме или экстремизме. Кроме того, ограничения есть, если фигурант осужден пожизненно.

При этом СК прекратил уголовное преследование сооснователя WB Владислава Бакальчука, которому тоже изначально предъявили обвинения в нападении. Его отпустили домой.

Перестрелка между представителями совладельцев Wildberries произошла 17 сентября в центре Москвы. В результате погибли 2 охранника, еще несколько пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким ( ранее — Бакальчук ) обвинила мужа в попытке рейдерского захвата. В свою очередь он заявил, что приехал в офис для разговора, но на него было совершено нападение.