Силовики задержали Владислава Бакальчука после перестрелки в офисе Wildberries

По словам источника, утром в 7:30 Бакальчуку предъявили обвинение сразу по нескольким статьям: убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство.

«Он задержан на 48 часов», — заявил представитель бизнесмена.

18 сентября в здании московского офиса Wildberries произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, семь человек получили ранения.

Бакальчук заявил, что в здании бизнес-центра «Романов двор» должны были состояться переговоры, но его супруга, совладелица компании Татьяна Бакальчук подчеркнула, что никаких встреч запланировано не было.