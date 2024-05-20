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Уксус и лимонная кислота: как избавиться от накипи в чайнике

Шпаргалки

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В материале РИАМО — инструкция на случай, если в чайнике появилась накипь.

Почему в чайнике появляется накипь

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Накипь — это твердые отложения, которые образуются на тех поверхностях  приборов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворенными солями жесткости.

При нагреве воды растворимые соли, содержащиеся в ней, разлагаются на углекислый газ и нерастворимые соли, выпадающие в осадок. Этот осадок откладывается на нагревающих поверхностях внутренних элементов устройств, приводя их в негодность.

Причиной образования накипи на нагревательных приборах является чрезмерное количество растворенных в воде солей кальция и магния. Чем больше этих солей, тем более «жесткой» является вода.

Зачем избавляться от накипи

Фото - © Unsplash.com

Прежде всего, конечно, накипь вредит самим нагревающим приборам, в частности чайнику. Когда ее накапливается слишком много, прибор ломается. Все потому, что накипь значительно уменьшает уровень теплопроводности металлов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что электронагревателю приходится увеличивать температуру, чтобы вскипятить воду, а из-за этого он быстрее изнашивается. Вместе с тем растет и время нагрева воды.

Теплопроводность накипи чуть ли не в сотни раз ниже, чем у стали, из которой обычно изготавливают чайники, поэтому даже самый тонкий слой осадка создает сильное термическое сопротивление и может привести к перегреву и поломке бытовых приборов.

Портится также и вкус самой воды, внешний вид (мало кому хочется пить чай с «хлопьями»), не говоря уже об увеличении расхода электричества.

Что касается вреда для человека, то здесь ситуация двоякая. С одной стороны, если потреблять воду, вскипяченную в чайнике с накипью, в небольших количествах, то сильного вреда не будет. Все-таки накипь — это соли магния и кальция, к тому же в маленькой концентрации. Однако если человек имеет проблемы с почками и в целом с мочевыводящей системой, то накипь, вероятнее всего, усугубит ситуацию: соли способны создать дополнительную нагрузку на органы, что может привести к образованию камней.

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Как очистить чайник от накипи

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Уксус

Уксус отлично справляется с накипью в чайнике. Подойдет 9%-й раствор или же эссенция уксуса. Далее алгоритм такой:

  1. В чайник залить литр воды и 100 мл уксуса или 1-2 столовые ложку эссенции.
  2. Вскипятить воду.
  3. Оставить чайник с водой внутри на пару часов.
  4. Протереть губкой чайник, если накипь не исчезла.
  5. Залить чистую воду в чайник и прокипятить еще пару раз.
  6. Если запах от уксуса остается, то можно промыть чайник любыми чистящими средствами для посуды и потом прокипятить с чистой водой.

Лимонная кислота

Это самый быстрый способ устранения накипи в чайнике. Действовать нужно следующим образом:

  1. Засыпьте в чайник две столовые ложки лимонной кислоты и залейте литром воды.
  2. Вскипятите содержимое чайника.
  3. Оставьте чайник с водой и кислотой внутри на час-два.
  4. Вылейте воду и сотрите губкой следы накипи.
  5. Если накипи было слишком много и она не исчезла полностью, то процедуру нужно повторить.
  6. Промойте чайник привычными средствами для мытья посуды и прокипятите еще раз.

Газировка

Многие видели видео, как кока-кола с легкостью разъедает ржавчину и удаляет накипь. Но вместо нее можно взять любой другой газированный напиток.

Порядок действий такой:

  1. Приобретите литровую бутылку газировки, откройте ее и оставьте открытой на несколько часов, пока не выйдет большинство пузырьков газа.
  2. Залейте напиток в чайник и прокипятите.
  3. Вылейте содержимое и протрите чайник губкой.
  4. Промойте чайник привычным средством для мытья посуды и прокипятите еще раз.

Сода

Сода — самый дешевый способ избавиться от накипи.

Нужно:

  1. Столовую ложку соды растворить в половине литра воды.
  2. Залить получившийся раствор в чайник, добавить еще пол-литра воды и прокипятить.
  3. Оставить чайник с раствором внутри на два часа.
  4. Вылить содержимое чайника и протереть стенки губкой.
  5. Промыть чайник чистящим средством и вскипятить с чистой водой.

Химические средства

В магазинах сейчас продается большое количество различных средств по избавлению чайников от накипи. Как правило, они создаются на основе соды и определенных кислот. Инструкцию по применению производитель всегда пишет на упаковке и в большинстве случаев она одинаковая:

  1. Нанести средство на внутреннюю поверхность чайника и добавить литр воды.
  2. Довести чайник до кипения.
  3. Вылить содержимое, чайник промыть.

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Какой способ выбрать в зависимости от типа чайника

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Электрический чайник лучше всего очищать уксусом, содой или лимонной кислотой. Если вы решите прокипятить в нем газировку, то сахар может повредить его.

Эмалированные чайники для газовой плиты больше всего подойдет сода. Лучше избегать лимонной кислоты, а еще не тереть внутреннюю часть чайника жесткой губкой.

Стеклянный чайник тоже требует бережного ухода и не перенесет трения жесткими губками и спонжами. Для него подойдет лимонная кислота.

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Как предотвратить появление накипи

Фото - © Freepik.com

Чтобы избежать появления накипи в чайники, нужно обязательно контролировать жесткость воды. С этим, как правило, справляются специальные фильтры для воды, они дистиллируют воду. Можно приобрести кувшин с картриджем или магистральный фильтр, который сантехник встроит в водопровод.

Если же вы не хотите прибегать к использованию фильтров, тогда старайтесь при каждом использовании чайника заливать новую воду. Не оставляйте воду в чайнике надолго, а сам прибор регулярно ополаскивайте чистой водой и протирайте губкой.

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