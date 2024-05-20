Уксус и лимонная кислота: как избавиться от накипи в чайнике
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В материале РИАМО — инструкция на случай, если в чайнике появилась накипь.
Почему в чайнике появляется накипь
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Накипь — это твердые отложения, которые образуются на тех поверхностях приборов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворенными солями жесткости.
При нагреве воды растворимые соли, содержащиеся в ней, разлагаются на углекислый газ и нерастворимые соли, выпадающие в осадок. Этот осадок откладывается на нагревающих поверхностях внутренних элементов устройств, приводя их в негодность.
Причиной образования накипи на нагревательных приборах является чрезмерное количество растворенных в воде солей кальция и магния. Чем больше этих солей, тем более «жесткой» является вода.
Зачем избавляться от накипи
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Прежде всего, конечно, накипь вредит самим нагревающим приборам, в частности чайнику. Когда ее накапливается слишком много, прибор ломается. Все потому, что накипь значительно уменьшает уровень теплопроводности металлов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что электронагревателю приходится увеличивать температуру, чтобы вскипятить воду, а из-за этого он быстрее изнашивается. Вместе с тем растет и время нагрева воды.
Теплопроводность накипи чуть ли не в сотни раз ниже, чем у стали, из которой обычно изготавливают чайники, поэтому даже самый тонкий слой осадка создает сильное термическое сопротивление и может привести к перегреву и поломке бытовых приборов.
Портится также и вкус самой воды, внешний вид (мало кому хочется пить чай с «хлопьями»), не говоря уже об увеличении расхода электричества.
Что касается вреда для человека, то здесь ситуация двоякая. С одной стороны, если потреблять воду, вскипяченную в чайнике с накипью, в небольших количествах, то сильного вреда не будет. Все-таки накипь — это соли магния и кальция, к тому же в маленькой концентрации. Однако если человек имеет проблемы с почками и в целом с мочевыводящей системой, то накипь, вероятнее всего, усугубит ситуацию: соли способны создать дополнительную нагрузку на органы, что может привести к образованию камней.
Как очистить чайник от накипи
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Уксус
Уксус отлично справляется с накипью в чайнике. Подойдет 9%-й раствор или же эссенция уксуса. Далее алгоритм такой:
- В чайник залить литр воды и 100 мл уксуса или 1-2 столовые ложку эссенции.
- Вскипятить воду.
- Оставить чайник с водой внутри на пару часов.
- Протереть губкой чайник, если накипь не исчезла.
- Залить чистую воду в чайник и прокипятить еще пару раз.
- Если запах от уксуса остается, то можно промыть чайник любыми чистящими средствами для посуды и потом прокипятить с чистой водой.
Лимонная кислота
Это самый быстрый способ устранения накипи в чайнике. Действовать нужно следующим образом:
- Засыпьте в чайник две столовые ложки лимонной кислоты и залейте литром воды.
- Вскипятите содержимое чайника.
- Оставьте чайник с водой и кислотой внутри на час-два.
- Вылейте воду и сотрите губкой следы накипи.
- Если накипи было слишком много и она не исчезла полностью, то процедуру нужно повторить.
- Промойте чайник привычными средствами для мытья посуды и прокипятите еще раз.
Газировка
Многие видели видео, как кока-кола с легкостью разъедает ржавчину и удаляет накипь. Но вместо нее можно взять любой другой газированный напиток.
Порядок действий такой:
- Приобретите литровую бутылку газировки, откройте ее и оставьте открытой на несколько часов, пока не выйдет большинство пузырьков газа.
- Залейте напиток в чайник и прокипятите.
- Вылейте содержимое и протрите чайник губкой.
- Промойте чайник привычным средством для мытья посуды и прокипятите еще раз.
Сода
Сода — самый дешевый способ избавиться от накипи.
Нужно:
- Столовую ложку соды растворить в половине литра воды.
- Залить получившийся раствор в чайник, добавить еще пол-литра воды и прокипятить.
- Оставить чайник с раствором внутри на два часа.
- Вылить содержимое чайника и протереть стенки губкой.
- Промыть чайник чистящим средством и вскипятить с чистой водой.
Химические средства
В магазинах сейчас продается большое количество различных средств по избавлению чайников от накипи. Как правило, они создаются на основе соды и определенных кислот. Инструкцию по применению производитель всегда пишет на упаковке и в большинстве случаев она одинаковая:
- Нанести средство на внутреннюю поверхность чайника и добавить литр воды.
- Довести чайник до кипения.
- Вылить содержимое, чайник промыть.
Какой способ выбрать в зависимости от типа чайника
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Электрический чайник лучше всего очищать уксусом, содой или лимонной кислотой. Если вы решите прокипятить в нем газировку, то сахар может повредить его.
Эмалированные чайники для газовой плиты больше всего подойдет сода. Лучше избегать лимонной кислоты, а еще не тереть внутреннюю часть чайника жесткой губкой.
Стеклянный чайник тоже требует бережного ухода и не перенесет трения жесткими губками и спонжами. Для него подойдет лимонная кислота.
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Как предотвратить появление накипи
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Чтобы избежать появления накипи в чайники, нужно обязательно контролировать жесткость воды. С этим, как правило, справляются специальные фильтры для воды, они дистиллируют воду. Можно приобрести кувшин с картриджем или магистральный фильтр, который сантехник встроит в водопровод.
Если же вы не хотите прибегать к использованию фильтров, тогда старайтесь при каждом использовании чайника заливать новую воду. Не оставляйте воду в чайнике надолго, а сам прибор регулярно ополаскивайте чистой водой и протирайте губкой.
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