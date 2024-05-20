Уксус и лимонная кислота: как избавиться от накипи в чайнике

В материале РИАМО — инструкция на случай, если в чайнике появилась накипь.

Почему в чайнике появляется накипь Фото - © Unsplash.com Накипь — это твердые отложения, которые образуются на тех поверхностях приборов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворенными солями жесткости. При нагреве воды растворимые соли, содержащиеся в ней, разлагаются на углекислый газ и нерастворимые соли, выпадающие в осадок. Этот осадок откладывается на нагревающих поверхностях внутренних элементов устройств, приводя их в негодность. Причиной образования накипи на нагревательных приборах является чрезмерное количество растворенных в воде солей кальция и магния. Чем больше этих солей, тем более «жесткой» является вода.

Зачем избавляться от накипи Фото - © Unsplash.com Прежде всего, конечно, накипь вредит самим нагревающим приборам, в частности чайнику. Когда ее накапливается слишком много, прибор ломается. Все потому, что накипь значительно уменьшает уровень теплопроводности металлов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что электронагревателю приходится увеличивать температуру, чтобы вскипятить воду, а из-за этого он быстрее изнашивается. Вместе с тем растет и время нагрева воды. Теплопроводность накипи чуть ли не в сотни раз ниже, чем у стали, из которой обычно изготавливают чайники, поэтому даже самый тонкий слой осадка создает сильное термическое сопротивление и может привести к перегреву и поломке бытовых приборов. Портится также и вкус самой воды, внешний вид (мало кому хочется пить чай с «хлопьями»), не говоря уже об увеличении расхода электричества. Что касается вреда для человека, то здесь ситуация двоякая. С одной стороны, если потреблять воду, вскипяченную в чайнике с накипью, в небольших количествах, то сильного вреда не будет. Все-таки накипь — это соли магния и кальция, к тому же в маленькой концентрации. Однако если человек имеет проблемы с почками и в целом с мочевыводящей системой, то накипь, вероятнее всего, усугубит ситуацию: соли способны создать дополнительную нагрузку на органы, что может привести к образованию камней. Как избавиться от плесени дома: самые рабочие способы>>

Как очистить чайник от накипи Фото - © Freepik.com Уксус Уксус отлично справляется с накипью в чайнике. Подойдет 9%-й раствор или же эссенция уксуса. Далее алгоритм такой: В чайник залить литр воды и 100 мл уксуса или 1-2 столовые ложку эссенции. Вскипятить воду. Оставить чайник с водой внутри на пару часов. Протереть губкой чайник, если накипь не исчезла. Залить чистую воду в чайник и прокипятить еще пару раз. Если запах от уксуса остается, то можно промыть чайник любыми чистящими средствами для посуды и потом прокипятить с чистой водой. Лимонная кислота Это самый быстрый способ устранения накипи в чайнике. Действовать нужно следующим образом: Засыпьте в чайник две столовые ложки лимонной кислоты и залейте литром воды. Вскипятите содержимое чайника. Оставьте чайник с водой и кислотой внутри на час-два. Вылейте воду и сотрите губкой следы накипи. Если накипи было слишком много и она не исчезла полностью, то процедуру нужно повторить. Промойте чайник привычными средствами для мытья посуды и прокипятите еще раз. Газировка Многие видели видео, как кока-кола с легкостью разъедает ржавчину и удаляет накипь. Но вместо нее можно взять любой другой газированный напиток. Порядок действий такой: Приобретите литровую бутылку газировки, откройте ее и оставьте открытой на несколько часов, пока не выйдет большинство пузырьков газа. Залейте напиток в чайник и прокипятите. Вылейте содержимое и протрите чайник губкой. Промойте чайник привычным средством для мытья посуды и прокипятите еще раз. Сода Сода — самый дешевый способ избавиться от накипи. Нужно: Столовую ложку соды растворить в половине литра воды. Залить получившийся раствор в чайник, добавить еще пол-литра воды и прокипятить. Оставить чайник с раствором внутри на два часа. Вылить содержимое чайника и протереть стенки губкой. Промыть чайник чистящим средством и вскипятить с чистой водой. Химические средства В магазинах сейчас продается большое количество различных средств по избавлению чайников от накипи. Как правило, они создаются на основе соды и определенных кислот. Инструкцию по применению производитель всегда пишет на упаковке и в большинстве случаев она одинаковая: Нанести средство на внутреннюю поверхность чайника и добавить литр воды. Довести чайник до кипения. Вылить содержимое, чайник промыть. Как избавиться от пищевой моли в доме>>

Какой способ выбрать в зависимости от типа чайника Фото - © Freepik.com Электрический чайник лучше всего очищать уксусом, содой или лимонной кислотой. Если вы решите прокипятить в нем газировку, то сахар может повредить его. Эмалированные чайники для газовой плиты больше всего подойдет сода. Лучше избегать лимонной кислоты, а еще не тереть внутреннюю часть чайника жесткой губкой. Стеклянный чайник тоже требует бережного ухода и не перенесет трения жесткими губками и спонжами. Для него подойдет лимонная кислота. Грязь и плохой запах: куда жаловаться, если в подъезде не убирают>>