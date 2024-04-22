Как избавиться от запаха в стиральной машине: действенные методы

В большинстве случаев причина кроется в неправильной эксплуатации. Лишь иногда запах появляется из-за поломки. Основные причины возникновения странного запаха таковы:

Как избавиться от неприятного запаха, если ничего не помогло

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Запустить стирку без белья

Этот способ порой указывается даже в самих инструкциях к стиральным машинам. Нужно запустить стирку без белья и стирального порошка. А вот температуру нужно поставить максимальную, как и длительность стирки. Проводить такую процедуру желательно хотя бы раз в месяц. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы убрать неприятный запах и уничтожить микробов.

Использовать соду

Этот способ является народным, которым часто пользовались и наши бабушки.

В отделение для порошка нужно добавить 2-3 столовые ложки соды и включить режим стирки при температуре 90 градусов.

Сода быстро и легко убирает налет и грибок, а потому и от неприятного запаха избавит. Этот метод можно использовать и в качестве профилактики.

Использовать лимонную кислоту

Кому-то вместо соды подойдет и лимонная кислота. Способ тут примерно такой же, как предыдущий: в отделение для порошка добавить лимонную кислоту и запустить сервисную стирку (без белья) с режимом полоскания.

Можно также совместить этот способ и предыдущий.

Использовать уксус

Уксус отлично обеззараживает и нейтрализует любые запахи. Для этого надо залить 100 мл белого уксуса и включить основной режим стирки. Если запах не ушел, то можно повторить процедуру.

Если после этого будет беспокоить запах уксуса, то нужно будет запустить полоскание и затем проветрить машинки, оставив открытым люк.

Использовать отбеливатель

Отбеливатель тоже неплохо справляется с запахами. Влейте 100 мл средства в отсек для порошка или в сам барабан и запустите сервисный режим стирки без белья. После этого надо выполнить полоскание.

Лучше всего использовать отбеливатели на основе активного кислорода.

Использовать специальные порошки для очистки барабана

Такие средства используются для удаления плесени, слизи, солей, иных загрязнений. Нужно засыпать порошок (иногда продаются в виде плотных крупных таблеток) в барабан и запустить сервисную стирку без белья.

Быстрее всего запах уберут средства с комбинированными составами: они содержат не только очищающие, но и дезинфицирующие вещества.