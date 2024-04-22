Как избавиться от запаха в стиральной машине: действенные методы
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В материале РИАМО разбираемся, как убрать запах из стиралки.
Почему из стиральной машины может плохо пахнуть
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В большинстве случаев причина кроется в неправильной эксплуатации. Лишь иногда запах появляется из-за поломки. Основные причины возникновения странного запаха таковы:
- Жесткая вода. На элементах стиральной машинки со временем оседает избыток растворенных в воде солей магния и кальция, который превращается в налет желтоватого цвета. Именно он создает плесневый запах.
- Стирка при низких температурах. Стирка в прохладной воде не позволяет расщепить грязь, жир, поэтому остатки оседают на стенках и деталях стиральной машины. Отсюда и запах.
- Отсутствие ухода за уплотнительной резинкой. Та резинка, которая делает бак герметичным и задерживает воду внутри, нуждается в постоянном уходе. Если не просушить ее после стирки, то на ней может образоваться плесень, которая будет источать неприятный запах.
- Если вы после стирки не достаете сразу вещи из машинки, а оставляете их так лежать, то, во-первых, сами вещи будут пахнуть затхлостью даже после сушки и глажки, а во-вторых, аналогично будет пахнуть и от стиральной машинки.
- Слишком много стиральных и моющих средств при стирке. Не нужно насыпать в специальный отсек слишком много порошка/геля/гранул. Остатки, которые не успеют раствориться или будут излишними, осядут на стенках машинки, а там и до размножения грибка недалеко.
Как избавиться от неприятного запаха, если машинка загрязнена
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- В первую очередь стоит почистить все внутренние детали стиральной машинки, которые взаимодействуют с водой, порошками и бельем. Обязательно после промывания насухо вытереть все детали.
- Если образовалась накипь, грязь или плесень – нужно воспользоваться специальными средствами: такие, как правило, продаются в магазинах в отделах бытовой химии.
- Протрите резиновую манжету насухо чистой салфеткой. Затем нужно смочить тряпку в лимонной кислоте, растворе хлорки или соды и пройтись по всему резиновому кольцу. Затем снова насухо вытереть.
- Проверьте отделение для порошка на наличие загрязнений. Если они есть – их также нужно тщательно вычистить (вынуть из машинки, залить любым моющим средством и оставить на ночь) и вытереть насухо.
- Прочистите сливной фильтр и шланг – зачастую запах идет именно оттуда. Однако изучите сначала инструкцию к машинке, как именно нужно демонтировать эти детали.
Как избавиться от неприятного запаха, если ничего не помогло
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- Запустить стирку без белья
Этот способ порой указывается даже в самих инструкциях к стиральным машинам. Нужно запустить стирку без белья и стирального порошка. А вот температуру нужно поставить максимальную, как и длительность стирки. Проводить такую процедуру желательно хотя бы раз в месяц. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы убрать неприятный запах и уничтожить микробов.
- Использовать соду
Этот способ является народным, которым часто пользовались и наши бабушки.
В отделение для порошка нужно добавить 2-3 столовые ложки соды и включить режим стирки при температуре 90 градусов.
Сода быстро и легко убирает налет и грибок, а потому и от неприятного запаха избавит. Этот метод можно использовать и в качестве профилактики.
- Использовать лимонную кислоту
Кому-то вместо соды подойдет и лимонная кислота. Способ тут примерно такой же, как предыдущий: в отделение для порошка добавить лимонную кислоту и запустить сервисную стирку (без белья) с режимом полоскания.
Можно также совместить этот способ и предыдущий.
- Использовать уксус
Уксус отлично обеззараживает и нейтрализует любые запахи. Для этого надо залить 100 мл белого уксуса и включить основной режим стирки. Если запах не ушел, то можно повторить процедуру.
Если после этого будет беспокоить запах уксуса, то нужно будет запустить полоскание и затем проветрить машинки, оставив открытым люк.
- Использовать отбеливатель
Отбеливатель тоже неплохо справляется с запахами. Влейте 100 мл средства в отсек для порошка или в сам барабан и запустите сервисный режим стирки без белья. После этого надо выполнить полоскание.
Лучше всего использовать отбеливатели на основе активного кислорода.
- Использовать специальные порошки для очистки барабана
Такие средства используются для удаления плесени, слизи, солей, иных загрязнений. Нужно засыпать порошок (иногда продаются в виде плотных крупных таблеток) в барабан и запустить сервисную стирку без белья.
Быстрее всего запах уберут средства с комбинированными составами: они содержат не только очищающие, но и дезинфицирующие вещества.
В каком случае стоит вызвать сантехника
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Порой от запаха из машинки не помогает вообще ничего, а иногда и усиливается со временем. В таком случае единственным решением станет вызов сантехника на дом. Как правило, в таком случае причиной неприятного запаха являются какие-нибудь поломки и неисправности внутри машинки.
Лучше всего не тянуть и сразу обратиться к специалисту, если:
- из машинки течет вода,
- есть отчетливый запах канализации,
- машинка стала плохо стирать и отжимать,
- если после стирки на каких-либо режимах белье плохо пахнет.
Как избежать неприятного запаха в стиральной машине
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- Самое основное правило – сразу же после стирки вынимайте из барабана белье.
- Изучите инструкцию к стиральной машинке, обязательно придерживайтесь всех правил, которые указывает производитель. Так срок эксплуатации машинки будет заметно увеличен.
- Не надо добавлять больше стирального средства, чем заявил производитель.
- Проветривайте и осушайте стиральную машинку после каждой стирки.
- Следите за состоянием резиновой манжеты – она должна быть сухой.
- Не экономьте на средствах для стирки.