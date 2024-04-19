Как избавиться от пищевой моли в доме
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В материале РИАМО изучаем, откуда берется пищевая моль на кухне и как от нее избавиться.
Как пищевая моль заводится на кухне
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Пищевая моль может завестись даже в доме у самых настоящих чистюль, которые полируют квартиру днями и ночами. А все потому, что заносится этот вредитель, как правило, из магазина. Человек просто приносит домой новый продукт, в котором находятся личинки пищевой моли. Например, в пакет с мукой она может попасть еще на первых этапах производства. То же самое и с орехами, семечками, сухофруктами: личинки прикрепляются к ним еще в природной среде, а потом проделывают долгий путь домой к человеку, который купит пакет с продуктом в магазине.
Может ли пищевая моль залететь от соседей через вентиляционную трубу? Маловероятно. Та моль, которая летает, — это самцы, и они не представляют никакой опасности, новые личинки они не отложат. А самки передвигаются очень медленно и на маленькие расстояния, прыжками. Поэтому самый верный способ занести моль домой — купить что-то в магазине.
В каких местах любит селиться пищевая моль
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Чтобы понять, где можно обнаружить моль, стоит представить, какие условия проживания для нее наиболее благоприятны. Самый комфортный для нее температурный режим — 22-25 градусов, а влажность — в идеале выше 60%.
Чаще всего пищевая моль выбирает для откладывания личинок кухонные шкафы, кладовые, магазинный склад. Если у вас уже завелась моль, в первую очередь стоит проверить места, где хранятся крупы, злаковые, сахар, мука, различные мюсли, орехи и т. д. Не откажется пищевая моль поселиться даже в сухом корме для котов и собак.
Как понять, что в доме завелась пищевая моль
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Прежде всего стоит обратить внимание на маленьких «бабочек», которые по вечерам и ночью вылетают на электрический свет. Они визуально невзрачные, бело-серые. Любят сидеть на дверцах шкафов, потолке, на стенах, картинах. Кроме самих бабочек, начнут попадаться на глаза и маленькие гусеницы.
Очевидный сигнал присутствия пищевой моли в доме — паутинки на еде. Это означает, что она уже заражена этими вредителями.
Опасна ли пищевая моль для человека
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Пищевая моль не представляет никакой угрозы ни для самого человека, ни для, к примеру, вещей в гардеробе — она питается только продуктами питания. Эти вредители не являются переносчиками каких-либо заболеваний, не могут заражать инфекциями, они даже не кусаются.
Даже если употребить в пищу продукты питания, которые заражены личинками, вреда тоже не будет. Однако такая зараженная пища все-таки станет испорченной, придется ее выбросить, а это напрасная трата денег. Чем раньше вы выбросите «очаг» размножения, тем меньше ваших припасов в перспективе пострадает, а значит, меньше продуктов придется выбрасывать.
Кроме того, стоит иметь в виду, что взрослые особи, которые уже летают, также не вредны. Избавляться придется от продуктов, в которых имеются личинки и паутина.
Как избавиться от пищевой моли
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Прежде всего нужно настроиться на быстрое реагирование на проблему — моль быстро размножается.
- Выбросьте всю пораженную еду. Переберите шкафы, где хранятся продукты питания.
- Проведите генеральную уборку в шкафах — протрите все полки и емкости — там могут быть личинки. Промывать эксперты советуют теплой водой с бытовыми очищающими средствами. Также можно использовать антибактериальные жидкости и влажные салфетки.
- Пропылесосьте все щели. Именно труднодоступные места чаще всего моль выбирает для кладки своих яиц.
- После промывки все поверхности и полки в шкафах для дополнительной дезинфекции можно протереть водно-уксусным раствором (в соотношении 1:1).
- В качестве дополнительного способа отпугивания пищевой моли можно разложить апельсиновые корки или ватные диски, смоченные в эфирном масле с резким ароматом.
- Попробуйте хранить еду в специальных пластиковых или стеклянных контейнерах с плотной герметичной крышкой, а сыпучие продукты сначала просматривать на наличие личинок. Муку стоит обязательно просеивать. Часто эксперты советуют подержать какое-то время сыпучие продукты в морозилке: холод уничтожает личинок и яйца.
- Купите в магазине специальные ловушки для пищевой моли. Однако имейте в виду, что они довольно токсичные, поэтому на время вытравливания моли в помещении не должны находиться люди и животные.
- Если ничего так и не помогло или если масштаб проблемы уже вышел за рамки вашего контроля, самым верным решением будет вызвать профессиональную службу дезинсекции.