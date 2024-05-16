Грязь и плохой запах: куда жаловаться, если в подъезде не убирают

В материале РИАМО инструкция для москвичей на случай, если ваш подъезд недостаточно хорошо убирают или не убирают вовсе.

Какие законы регулируют уборку подъезда Фото - © Медиасток.рф Пункт 2 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 гласит, что подъезд — общая территория, и это понятие включает в себя лестничные клетки, чердаки, подвалы, технические этажи и колясочные помещения, если они есть. Пункт 10 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 учитывает санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей дома и указывает, что подъезды должны быть чистыми, обеспечивающими безопасность и здоровье граждан. Также эти процессы контролируются п. 1.8 Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170, в соответствии с которым должна проводиться обязательная уборка мест общего пользования.

Какие есть правила уборки в подъезде Фото - © Медиасток.рф Конечно, требования к чистоте у каждого жильца будут разные: кому-то достаточно и отсутствия мусора на лестничной площадке. Однако есть определенные правила, согласно которым в подъездах должны убираться. Об этом указано на сайте мэра Москвы. Так, в подъездах, где есть лифты и мусоропроводы, ежедневно проводится влажная уборка маршей первых двух этажей и зоны перед мусоропроводом, а также мытье пола в лифте. Раз в неделю лестничные клетки и марши выше второго этажа подметают мокрым веником. Раз в месяц их моют, используя при этом только сертифицированные средства. Если лифта нет, но есть мусоропровод, то каждый день сотрудники управляющей организации подметают лестницы и марши первых двух этажей, а марши выше второго этажа и лестничные клетки – дважды в неделю. Если мусоропровода и лифта нет, ежедневно должны подметаться мокрым веником лестничные клетки и марши двух первых этажей. Дважды в неделю проводится влажное подметание выше второго этажа и мытье лестничных клеток и маршей. Что касается мусоропровода, то его уборка и вывоз мусора должны проводиться ежедневно. Раз в месяц сотрудники управляющей организации осматривают мусоропроводы, моют шибер (задвижку) и нижнюю часть ствола мусоропровода, очищают, дезинфицируют и устраняют засоры по мере необходимости. Помимо этого, раз в год проводятся следующие работы: мытье окон, стен, чердачных лестниц, оконных решеток, дверей, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств. Дважды в год моют подоконники, батареи и сметают пыль с потолков.

Куда обращаться, если в подъезде грязно Фото - © Медиасток.рф Если вы обнаружили нарушения по уборке в подъезде, прежде всего надо их зафиксировать на фото или видео. Будет идеально, если это сделает не один жилец, а сразу несколько. Затем можно попробовать сначала поговорить с работником управляющей компании (УК), который проводит уборку в подъезде. Если ситуация не меняется – стоит обратиться к руководству УК. Если и беседа с руководством не возымела эффекта, тогда нужно написать жалобу-заявление в УК. В идеале написать коллективную жалобу, но и личное обращение компания обязана будет рассмотреть. В нем нужно отразить следующие данные: Юридическое название и адрес УК;

Фамилию, имя и отчество, адрес регистрации заявителей. Если жалоба коллективная – всех ее подписантов;

Название документа – жалоба или заявление на плохую уборку в подъезде;

Основное содержание жалобы – что стало причиной обращения, предпринятые меры, если они совершались, какие пункты постановления и ГОСТ нарушают действия коммунальщиков;

Требования – устранить нарушения, не допускать их в дальнейшем, сделать перерасчет стоимости коммунальных услуг;

Предупреждение, что в случае отсутствия реагирования со стороны УК, заявители вынуждены будут обращаться с жалобой в контролирующие органы;

Перечень прилагаемых материалов;

Дата и подпись каждого из заявителей, если их несколько. Образец жалобы на плохую уборку подъезда можно посмотреть в сети. Составляется как от руки, так и в печатном виде. Документ можно отправить ценным письмом с описью вручения или отдать лично в руки представителю управляющей компании. Однако во втором случае необходимо будет проконтролировать, чтобы жалобу официально зарегистрировали, а на ее втором экземпляре поставили дату приема и подпись ответственного лица, а также печать. Управляющая компания обязана в трехдневный срок рассмотреть жалобу и отправить проверочную комиссию по указанному адресу. Можно также пожаловаться по телефону УК, однако надо убедиться, что заявление приняли во внимание. Для этого надо попросить диспетчера, который ответит на звонок, представиться и зафиксировать обращение в специальном журнале. После этого вам должны назвать номер вашей заявки.

Что делать, если заявление проигнорировали Фото - © Медиасток.рф В случае, если УК никак не отреагировала на вашу жалобу, это может служить поводом пойти дальше в своем стремлении добиться справедливости и чистоты в подъезде. Можно направить жалобу в органы государственного жилищного надзора Московской области. Задать свой вопрос и пожаловаться можно через форму обратной связи на сайте или по электронной почте. Жилищная инспекция в течение 30 рабочих дней отреагирует на ваше обращение. В Москве жалобу составить еще проще – через сайт Мэра Москвы в разделе «Многоквартирные дома». По претензии должны вам предоставят отчет о проделанной работе. Также можно написать жалобу в администрацию города, в прокуратуру и в Роспотребнадзор. В заявлении надо указать все те же сведения, изменить только данные адресата. Также стоит указать об обращении в УК, отсутствии реагирования с ее стороны или принятых ею мерах, которых оказалось недостаточно. После этого будет проведена проверка, и если указанные в заявлении данные о нарушениях в уборке подтвердятся, то УК могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил содержания МКД. Тогда компанию оштрафуют: должностных лиц – на 4-5 тыс. рублей;

юридическое лицо – на 40-50 тыс. рублей.