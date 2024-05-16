Как избавиться от плесени дома: самые рабочие способы
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В материале РИАМО рассказываем о том, как избавиться от плесени в квартире или в доме раз и навсегда.
Что такое плесень
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Плесень – это грибок, который обожает влагу и тепло и может образоваться на абсолютно любой поверхности, будь то стены, стекло, пластиковые предметы и т.д.
Стоит отметить, что споры плесени всегда есть в воздухе, но от влажности они начинают набухать, оседать на поверхности, прорастать и размножаться.
Оседает плесень на разных поверхностях по-разному: если материал плотный, то будет просто пленка, а если более пористый, например, дерево, то плесень прорастет даже вглубь, и в таком случае вывести ее будет сложнее.
Почему плесень появляется в квартире
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Благоприятными условиями для появления плесени в квартире или доме являются повышенная влажность, сырость.
Как правило, в помещении наблюдаются некоторые виды нарушений: плохая вентиляционная система и неправильная система отопления, промерзание стен, протечка крыши или труб, сырость грунта, сырость в подвале и т.д.
Плесень любит температуру от 3 до 21 градусов Цельсия, она устойчива к этим перепадам. Поэтому избавиться от нее, прогрев или остудив помещение, не получится.
Как плесень можно обнаружить
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Характерные признаки присутствия плесени дома – едкий запах сырости, а также пятна или налет, которые появляются чуть позже. Они бывают разных цветов в зависимости от вида грибка: черный, зеленый и белый, серо-розоватый.
Чаще всего плесень появляется там, где высокая влажность: ванная комната, кухня, чердак, подвал. Искать ее надо на окнах, потолке, стенах, в углах.
Вредна ли плесень
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Плесневые грибы выделяют особые токсины, которые могут вызывать аллергическую реакцию у человека при вдыхании. Если у человека есть проблемы с дыхательной системой, то плесень для него будет носить более опасный характер: при бронхиальной астме и аллергическом рините стоит быть особенно осторожным.
При аллергии у человека могут проявиться слезоточивость, приступы чихания, заложенность носа. В более тяжелых случаях возможно даже удушье или невозможность вдохнуть.
Особенно вредна плесень в теплое время года.
Какой бывает плесень
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Чаще всего в быту мы сталкиваемся лишь с тремя видами плесени, хотя их на самом деле более тысячи.
Белая плесень
Чаще всего встречается в горшках комнатных растений или в вазах с цветами. Если они долго находятся в воде, то будет образовываться налет.
Также белая плесень образуется на продуктах питания, преимущественно на хлебобулочных изделиях. Белая плесень приводит к аллергии и типичным реакциям организма: зуд в носу, насморк, кашель, отечность носоглотки, слезящиеся глаза.
Зеленая плесень
Эта плесень появляется в основном на пористых поверхностях: кирпиче, дереве, стройматериалах. Часто бывает на продуктах питания, у которых вышел срок годности. Визуально такая плесень напоминает мох.
Черная плесень
Этот вид самый опасный. Она может появиться где угодно: на полу, потолке, стенах, чердаке, под плинтусами, на кафеле или керамике, на обоях и т.д. Бывает также на продуктах питания. Для человека она приносит самый большой вред: может служить катализатором для развития бронхита или астмы, вызвать недомогание, удушье.
Если зеленая или черная плесень встретились на продуктах, их следует сразу же выбросить, завернув в пакет.
Розовая плесень
Развивается там, где влажные поверхности: в основном в ванной комнате. Ее легко убрать во время влажной уборки, этим она отличается от обычной плесени. Однако вред она тоже приносит, в том числе животным.
Синяя плесень
Эта плесень чаще всего растет на древесных поверхностях. Поражает в основном паркет, мебель. Со временем может полностью разрушить объект, на котором разрослась.
Как избавиться от плесени: уксус, лимон и эфирное масло
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Избавиться от плесени нетрудно, однако не стоит забывать, что если первопричина останется, то грибок проявится снова. Есть несколько способов по устранению плесени дома:
- Перекись водорода с концентрацией 3% – отличное средство от плесени. Его нужно залить в распылитель и пройтись по тем поверхностям, которые поражены грибком. Отлично очищает кухонную технику, столы, ванну, полы, поверхности стен. Нужно пропитать поверхность перекисью и оставить на 10 минут, затем потереть с достаточным усилием и вытереть насухо. Для начала лучше опробовать на небольшом участке, чтобы проверить, не обесцветит ли перекись поверхность.
- Обычная пищевая сода безопасна для детей и животных. 1/2 столовой ложки соды смешайте с половиной литра воды в пульверизаторе. Нанесите раствор на поверхность и протрите все щеткой. Затем ополосните водой, нанесите раствор снова и оставьте высыхать – это защитит от появления новой плесени.
- Эфирное масло тоже поможет избавиться от плесени. Смешайте чайную ложку масла чайного дерева, розмарина или лаванды с 200 мл воды и хорошо взболтайте. Нанесите с помощью распылителя на поверхность и оставьте на час. Затем протрите сухим полотенцем или тряпкой.
- Белый уксус является безопасным для большинства поверхностей, и в этом его преимущество. Он убивает даже черную плесень. Нужно налить неразбавленный уксус в пульверизатор, распылить на поверхность и оставить на час. Затем протереть участок сухой тряпкой. Если остается запах уксуса – не волнуйтесь, он уйдет сам за пару часов.
- Лимоном тоже можно избавиться от плесени. Выдавите пару лимонов в миску и нанесите его на поверхность с плесенью. Оставить на 5-10 минут и протереть насухо тряпкой. Если плесень не ушла до конца – повторить процедуру.
- Нашатырный спирт нельзя использовать на пористых поверхностях, он подходит только для гладких. Нужно смешать его в пропорции 1:1 с чистой водой, залить в распылитель и нанести на поверхность. Способ действенный, но может вызвать головокружение.
- Отбеливатель подойдет для очистки плитки и стекол. Смешайте в пропорции 1 к 10 с водой и нанесите на поверхность. Оставьте на час, а затем смойте водой и протрите насухо. Мебель и обои, скорее всего, обесцветит, так что будьте аккуратнее и проверьте сначала на маленьком участке.