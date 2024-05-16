Как избавиться от плесени дома: самые рабочие способы

В материале РИАМО рассказываем о том, как избавиться от плесени в квартире или в доме раз и навсегда.

Что такое плесень Фото - © Unsplash.com Плесень – это грибок, который обожает влагу и тепло и может образоваться на абсолютно любой поверхности, будь то стены, стекло, пластиковые предметы и т.д. Стоит отметить, что споры плесени всегда есть в воздухе, но от влажности они начинают набухать, оседать на поверхности, прорастать и размножаться. Оседает плесень на разных поверхностях по-разному: если материал плотный, то будет просто пленка, а если более пористый, например, дерево, то плесень прорастет даже вглубь, и в таком случае вывести ее будет сложнее.

Почему плесень появляется в квартире Фото - © Unsplash.com Благоприятными условиями для появления плесени в квартире или доме являются повышенная влажность, сырость. Как правило, в помещении наблюдаются некоторые виды нарушений: плохая вентиляционная система и неправильная система отопления, промерзание стен, протечка крыши или труб, сырость грунта, сырость в подвале и т.д. Плесень любит температуру от 3 до 21 градусов Цельсия, она устойчива к этим перепадам. Поэтому избавиться от нее, прогрев или остудив помещение, не получится.

Как плесень можно обнаружить Фото - © Freepik.com Характерные признаки присутствия плесени дома – едкий запах сырости, а также пятна или налет, которые появляются чуть позже. Они бывают разных цветов в зависимости от вида грибка: черный, зеленый и белый, серо-розоватый. Чаще всего плесень появляется там, где высокая влажность: ванная комната, кухня, чердак, подвал. Искать ее надо на окнах, потолке, стенах, в углах.

Вредна ли плесень Фото - © Freepik.com Плесневые грибы выделяют особые токсины, которые могут вызывать аллергическую реакцию у человека при вдыхании. Если у человека есть проблемы с дыхательной системой, то плесень для него будет носить более опасный характер: при бронхиальной астме и аллергическом рините стоит быть особенно осторожным. При аллергии у человека могут проявиться слезоточивость, приступы чихания, заложенность носа. В более тяжелых случаях возможно даже удушье или невозможность вдохнуть. Особенно вредна плесень в теплое время года.

Какой бывает плесень Фото - © Unsplash.com Чаще всего в быту мы сталкиваемся лишь с тремя видами плесени, хотя их на самом деле более тысячи. Белая плесень Чаще всего встречается в горшках комнатных растений или в вазах с цветами. Если они долго находятся в воде, то будет образовываться налет. Также белая плесень образуется на продуктах питания, преимущественно на хлебобулочных изделиях. Белая плесень приводит к аллергии и типичным реакциям организма: зуд в носу, насморк, кашель, отечность носоглотки, слезящиеся глаза. Зеленая плесень Эта плесень появляется в основном на пористых поверхностях: кирпиче, дереве, стройматериалах. Часто бывает на продуктах питания, у которых вышел срок годности. Визуально такая плесень напоминает мох. Черная плесень Этот вид самый опасный. Она может появиться где угодно: на полу, потолке, стенах, чердаке, под плинтусами, на кафеле или керамике, на обоях и т.д. Бывает также на продуктах питания. Для человека она приносит самый большой вред: может служить катализатором для развития бронхита или астмы, вызвать недомогание, удушье. Если зеленая или черная плесень встретились на продуктах, их следует сразу же выбросить, завернув в пакет. Розовая плесень Развивается там, где влажные поверхности: в основном в ванной комнате. Ее легко убрать во время влажной уборки, этим она отличается от обычной плесени. Однако вред она тоже приносит, в том числе животным. Синяя плесень Эта плесень чаще всего растет на древесных поверхностях. Поражает в основном паркет, мебель. Со временем может полностью разрушить объект, на котором разрослась.