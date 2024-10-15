Мигранты в мире: в каких странах их больше всего, откуда и куда они едут

В 2024 году вышел очередной, уже 12-й доклад Международной организации по миграции (английская аббревиатура — IOM, входит в структуру ООН), посвященный данному явлению в мировом масштабе. Из этого документа можно узнать много интересных данных о том, в каких странах мира мигрантов больше всего, а в каких — меньше, из каких стран они происходят, сколько денег пересылают на родину и прочее.

Общие данные о мировой миграции

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Мигрантами IOM считает людей, живущих не в той стране, в которой они родились. В докладе говорится, что таких людей в мире в среднем 1 из 30.

Несмотря на то, что доклад вышел в 2024 году, данные в нем приведены в основном за 2020-22 годы.

Так, в 2020 году в мире насчитывался 281 миллион международных мигрантов, или 3,6% мирового населения. Авторы документа отмечают, что количество и доля мигрантов неуклонно растет. В 1990 году их было 153 миллиона, или 2,87% мирового населения.

Мигрантов-мужчин в мире больше, чем мигрантов-женщин, и этот разрыв растет. В 2000 году их соотношение было 50,6% к 49,4% в пользу мужчин, а в 2020-м — уже 51,9% к 48,1%.

Сколько денег мигранты отправляют в свои родные страны

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В докладе сообщается, что размер материальной поддержки (причем как денежной, так и натуральной), пересылаемой мигрантами в страны их происхождения, с 2000 по 2020 годы вырос со 128 миллиардов долларов до 831 миллиарда.

Топ-5 стран-получателей этой поддержки в 2022 году, согласно данным Всемирного банка, следующие:

Индия — 111 миллиардов долларов. Мексика — 61 миллиард долларов. Китай — 51 миллиард долларов. Филиппины — 38 миллиардов долларов. Франция — 30 миллиардов долларов.

Отрыв Индии от преследователей стремительно растет. Еще в 2010 году она опережала занимавший второе место Китай всего на 1 миллиард долларов (53 миллиарда против 52 миллиардов). Сейчас по этому показателю Индия превышает занимающую второе место Мексику почти вдвое, став первой страной, перешагнувшей рубеж в 100 миллиардов долларов.

Топ-5 стран-доноров материальной поддержки в 2022 году следующие:

США — 79 миллиардов долларов. Саудовская Аравия — 39 миллиардов долларов. Швейцария — 32 миллиарда долларов. Германия — 26 миллиардов долларов. Китай — 18 миллиардов долларов.

При этом второе место с 2015 года стабильно занимают ОАЭ (в 2020 году — 43 миллиарда долларов), однако данных по этой стране за 2022 год пока нет.

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В каких странах мира наибольший процент мигрантов среди населения

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По проценту мигрантов от общей численности населения в 2022 году безоговорочно лидировали монархии Персидского залива: ОАЭ (88%), Катар (77%) и Кувейт (73%). Среди других стран этого региона доля мигрантов заметна в Бахрейне (55%), Омане (47%), Саудовской Аравии (39%).

Кроме того, мигрантов традиционно много в карликовых государствах: Лихтенштейне (68%), Монако (68%), Андорре (59%), Люксембурге (48%), Сингапуре (43%).

Из более-менее крупных стран, не относящихся к нефтяным монархиям, показатели следующие (в порядке убывания): Иордания (34%), Австралия (30%), Швейцария (29%), Новая Зеландия (29%), Ливан (25%), Израиль (23%), Канада (21%), Швеция (20%), Казахстан (20%).

В Германии мигрантов 19% населения, в США и Испании — по 15%, в Великобритании и Нидерландах — по 14%, во Франции и Греции — по 13%, в Италии и Белоруссии — по 11%. В России, по данным IOM, этот показатель составляет скромные 8%.

Если же говорить об общем количестве мигрантов в разных странах, то лидеры следующие (данные за 2021 год):

США: 50,6 миллиона. Германия: 15,8 миллиона. Саудовская Аравия: 13,5 миллиона. Россия: 11,6 миллиона. Великобритания: 9,4 миллиона. ОАЭ: 8,7 миллиона. Франция: 8,5 миллиона. Канада: 8 миллионов. Австралия: 7,7 миллиона. Испания 6,8 миллиона.

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Из каких стран в какие едет больше всего мигрантов

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Возможно, самые интересные данные в докладе IOM касаются численности основных миграционных потоков между странами. В 2020 году большинство мигрантов переехали:

Из Мексики в США — 10,9 миллиона. Из С Турцию — 3,8 миллиона. Из Индии в ОАЭ — 3,5 миллиона. Из России на Украину — 3,3 миллиона. Из Украины в Россию — 3,3 миллиона. Из Индии в США — 2,7 миллиона. Из Афганистана в Иран — 2,7 миллиона. Из Казахстана в Россию — 2,6 миллиона. Из Индии в Саудовскую Аравию — 2,5 миллиона. Из России в Казахстан — 2,5 миллиона. Из Бангладеш в Индию — 2,5 миллиона. Из Китая в США — 2,2 миллиона.

Особенно любопытно в этом рейтинге выглядит численность взаимных миграционных потоков между Россией и Украиной, а также Россией и Казахстаном, которые в 2020 году практически совпадали.

Многочисленные миграционные потоки существуют даже в Африке, о чем мало кто из европейцев догадывается. Так, в 2020 году из Буркина-Фасо в Кот-д’Ивуар переехали 1,4 миллиона человек, а из Южного Судана в Уганду — 1 миллион.

Если говорить о странах происхождения мигрантов, то по данным за 2020 год более 40% (115 миллионов) международных мигрантов родились в Азии, причем 20% — в шести азиатских странах: Индии, Китае, Бангладеш, Пакистане, Филиппинах и Афганистане.

В мировом рейтинге стран-доноров миграции Индия занимала первое место, на втором расположилась Мексика, а на третьем — Россия.

Что касается стран назначения мировой миграции, то с 1970 года большинство мигрантов едут в США. С тех пор число людей, родившихся не в этой стране, выросло в четыре раза: с 12 миллионов в 1970 году до 51 миллиона в 2019-м. Вырос этот показатель и в занимавшей второе место в 2020 году Германии — с 8,9 миллиона в 2000 году до почти 16 миллионов в 2020-м. Надо сказать, что Россия и здесь заняла одно из ведущих мест — четвертое, уступив Саудовской Аравии, она опередила Великобританию, Францию, ОАЭ, Канаду, Австралию, Испанию, Италию (перечислены в порядке уменьшения въехавших в эти страны мигрантов).

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