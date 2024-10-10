Язык мой — враг мой: как в российских школах обучают детей, не знающих русского языка

Насколько остро стоит проблема обучения детей мигрантов в школах РФ и есть ли пути ее решения, читайте в материале РИАМО.

В 2024 году дискуссия об учащихся российских школ, не знающих русского языка и потому испытывающих трудности с усвоением школьной программы, вышла на невиданный доселе уровень. Очевидно, что это стало лишь одним из симптомов обострения более широкой дискуссии об интеграции в российское общество мигрантов. Однако, несмотря на горячие обсуждения и обилие самых разных предложений по решению проблемы, дело с мертвой точки пока не сдвинулось.

Сколько детей мигрантов обучаются в российских школах

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Понимание проблемы затруднено тем, что государство не озвучивает даже точную численность детей мигрантов, обучающихся в школах РФ.

При этом какие-то подсчеты все-таки ведутся. К примеру, 5 сентября депутат Госдумы Михаил Матвеев опубликовал в своем телеграм-канале ответ министра просвещения РФ Сергея Кравцова, согласно которому «по результатам проведенного Минпросвещения России анализа… выявлено, что в большинстве общеобразовательных организаций численность иностранных граждан не превышает 10% от общей численности в классах».

Более точная цифра содержится в социологическом исследовании Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, результаты которого публиковались в различных СМИ. Согласно этому документу, численность детей мигрантов (лиц, имеющих иностранное гражданство или без гражданства) в российских школах в 2023 году составила около 181 500 человек. Сюда входит 178 900 человек (98,6%) с иностранным гражданством и 2600 (1,4%) — без гражданства.

Есть в исследовании и данные по российским регионам. Так, в лидерах по процентному соотношению детей мигрантов в школе — Московская область (3,2%), Калужская область (2,8%), Москва (2,7%), Санкт-Петербург (2,7%), Ленинградская область (2,1%). Непонятно, правда, как эти данные соотносятся с приведенными выше словами министра Кравцова, который за верхнюю планку почему-то взял не 4% и не 5%, а сразу 10% (да и то не во всех школах, а только «в большинстве»).

Кроме того, гражданство детей не позволяет судить о том, сколько из них не знают русского языка. Во-первых, какая-то часть школьников-иностранцев по-русски говорит, и даже хорошо, а во-вторых, дети с российским гражданством русского языка могут не знать. Однако такой статистики в открытом доступе найти не удалось.

Почему в российские школы принимают детей, не знающих русского языка

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О причинах того, почему школы РФ не могут отказать в приеме детям, не говорящим по-русски, министр просвещения Кравцов сказал в ответе на депутатский запрос уже упомянутого Михаила Матвеева.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством в сфере образования в Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. При этом иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на получение дошкольного и общего образования на общедоступной и бесплатной основе… Введение обязательного вступительного экзамена на знание русского языка… приведет к ограничению прав несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства на получение общего образования, а также к нарушению принципа равных условий приема для всех поступающих в школы, независимо от их гражданства и национальности», — пояснил министр.

Действительно, статья 43 Конституции РФ гласит, что «каждый имеет право на образование». Кроме того, в ней «гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях».

Именно в слове «каждый», к которому не добавлены никакие другие слова — например, «гражданин» — и коренится обязанность всех государственных российских школ принимать учеников, невзирая на какие-либо иные обстоятельства вроде незнания ими государственного языка РФ.

Как в российских школах обучают детей-инофонов

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Как рассказала РИАМО преподаватель одной из московских школ, ребенка, не знающего русского языка, в образовательное учреждение все равно обязаны принять, «особенно если он прописан».

Собеседница РИАМО также пояснила, что следует различать понятия «билингвы» и «инофоны». Первые знают как родной язык, так и русский — даже если по-русски они говорят с акцентом и не понимают отдельных слов. А вот вторые, напротив, понимают только отдельные слова, но в целом русским не владеют.

«Когда такой ребенок приходит, мы выясняем у родителей, говорит ли он на русском языке. Стараемся встретиться с самим ребенком и поговорить», — рассказала преподаватель.

«Первая рекомендация родителям — тем, кто общается на русском языке, разговаривать с ним по-русски дома. За пределами школы — максимально по возможности посещать языковые курсы. В самой школе — посещать кружки, чтобы дети общались не только в рамках урока, но и в другой среде с другой тематикой. Также у нас есть внеурочный курс русского языка: два часа в неделю» преподаватель одной из московских школ

По словам собеседницы РИАМО, в государственной общеобразовательной программе Москвы не предусмотрено изучение в начальной школе какого-то иностранного языка, кроме английского. Таким образом, преподавать в рамках программы детям-инофонам их родной язык или русский язык как иностранный школа возможности не имеет. Однако такая возможность есть в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности (первое — платно, второе — бесплатно).

При этом, благодаря наличию в РФ субъектов, где родным языком многих детей является не русский, в федеральном перечне учебников есть учебники по русскому языку как иностранному, в том числе для начальной школы. Именно используя эти учебники, в той же Москве можно обучать детей-инофонов в стенах государственных школ.

По словам педагога, в прошлом году на внеурочный курс по русскому языку в ее школе ходили 18 детей-первоклашек. Не все из них были инофонами — некоторых родители отправили на курс, чтобы просто позаниматься дополнительно.

Как пояснила преподаватель, дети-инофоны могут хорошо изучить язык, если одинаково эффективно работают все три составляющие этого процесса: учитель в школе, преподаватель на внеурочной деятельности, домочадцы ребенка, которые должны говорить с ним по-русски. По словам собеседницы РИАМО, этот «треугольник» должен быть «равносторонним». Если же одна из сторон не дотягивает и «треугольник» становится «равнобедренным», обучение идет гораздо хуже.

Преподаватель также рассказала, что дети-инофоны, как правило, остаются на второй год. Более того, при приеме в школу родителям таких учеников рекомендуют отправлять их на класс ниже, чтобы дать им возможность адаптироваться.

По словам учителя, чем позднее такой ребенок приходит в школу, тем сложнее ему освоиться. В результате у не знающих русского языка девятиклассников возникают проблемы со сдачей ОГЭ — их могут либо не допустить до экзамена по результатам собеседования, либо они просто не сдают его и все равно остаются на второй год.

«В школе страдает прежде всего сам ребенок. Он не может учиться на том же уровне, на котором учился в своей стране», — с сожалением отметила преподаватель.

Насколько остро стоит проблема с детьми-инофонами в российских школах

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В целом преподаватели российских школ, опрошенные РИАМО, считают ситуацию с детьми-инофонами серьезной проблемой.

Так, Александр Антоненко, учитель в школе № 68 города Самары, рассказал, что из двух тысяч детей, обучающихся в школе, примерно 3,5% (70 человек) — дети мигрантов. 28 из них — как правило, ученики младшей школы с 1-го по 4-й класс — не знают русского языка.

Педагог считает проблему с такими детьми острой, потому что количество детей мигрантов в российских школах растет год от года.

По опыту самарского учителя, адаптация школьников-инофонов происходит тяжело.

«Но если семья и родители настроены на интеграцию в российское общество и всячески поддерживают ребенка, то этот процесс идет значительно легче». Александр Антоненко учитель в школе № 68 города Самары

Как рассказала РИАМО учитель изобразительного искусства в МАОУ Гимназия № 3 г. о. Балашиха Евгения Заевская, примерно 10-15% учеников в младших и средних классах ее школы сталкиваются с трудностями в изучении русского языка. По мнению педагога, облегчить адаптацию таких детей помогли бы следующие меры:

Разработка единой государственной программы обучения детей, не знающих русского языка, с методическими рекомендациями и учебными материалами. Повышение квалификации учителей для работы с детьми, не владеющими русским языком. Увеличение числа специалистов по русскому языку как иностранному в школах. Создание условий для языковой и культурной адаптации, таких как языковые лагеря, интеграционные мероприятия и т. п.

При этом Заевская не одобряет инициативу главы Рособрнадзора Анзора Музаева, предложившего не брать в российские школы детей, не знающих русского языка.

«Такая мера может ограничить доступ к образованию для детей, недавно прибывших в страну или из семей мигрантов, и создать дополнительные барьеры для их интеграции в общество. Гораздо важнее создать условия для их успешной адаптации и обучения, чтобы все дети, независимо от их национальности и уровня владения языком, могли полноценно участвовать в образовательном процессе и развиваться всесторонне», — полагает учитель.

О проблемах с преподаванием детям-инофонам русского языка в российских школах РИАМО рассказала и преподаватель русского языка как иностранного с 20-летним стажем, соавтор курса профессиональной переподготовки «Методика преподавания русского языка как иностранного для детей» Елена Картушина.

Она отметила, что региональные департаменты образования понимают необходимость подготовки педагогов начальных классов по методике русского языка как иностранного (РКИ), и в некоторых регионах существуют соответствующие программы повышения квалификации.

«Однако курсы часто поверхностны, и объем в 36-72 часа не позволяет получить глубокое и структурированное понимание методики РКИ», — отметила Картушина.

По словам собеседницы РИАМО, одна из главных составляющих проблемы — финансовая: в российских школах нет бюджета на переподготовку педагогов по методике преподавания РКИ.

Какие есть пути решения проблемы с обучением детей мигрантов в российских школах

Фото - © Фотобанк Лори

Российское государство пока не выработало конкретных предложений по решению проблемы с обучением школьников-инофонов. В сентябре «Известия» сообщили о том, что Минпросвещения разослало в российские регионы рекомендацию принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком. Однако как такая рекомендация соотносится с обязанностью школ принимать всех учеников независимо от уровня их владения русским языком, закрепленной в Конституции, не очень понятно.

Депутат Михаил Матвеев считает, предлагает принимать всех в первый класс, но не переводить из одной ступени в другую без усвоения программы начальной школы с аттестацией на русском языке как языке обучения.

При этом, как полагает депутат, результаты детей мигрантов не нужно учитывать при аттестации учителей и составлении рейтинга школ — это позволит решить проблему заинтересованности директоров школ в том, чтобы даже не знающие языка ученики не задерживались на второй год.

Бывший руководитель Федерации мигрантов России в республике Татарстан Ренат Ходжаев предложил другую схему. По его словам, за основу можно взять практику высших учебных заведений, в которых проблема обучения иностранных студентов давно решена.

«Иностранные студенты в течение первого года изучают основы русского языка и истории, погружаясь в технический язык своей будущей профессии, и только после этого переходят на первый курс университета. Почему бы не перенять такую практику и в школах?», — задался вопросом специалист в комментарии для РИАМО.

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и инициативу Анзора Музаева о том, чтобы вовсе не принимать в школы не говорящих по-русски детей — несмотря на всю ее «антиконституционность». Как известно, ч. 3 ст. 6 Конституции РФ прямо запрещает лишать граждан РФ их гражданства — однако это не помешало российским законодателям в 2023 году принять закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за совершение отдельных преступлений или «действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Так что вряд конституционная норма об обязательном приеме всех детей в школу станет для законодателей РФ такой уж непреодолимой преградой.